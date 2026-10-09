Se resistió al robo de su moto y le dispararon 9 veces: Se salvó de milagros

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Un joven fue baleado durante un violento asalto en el que dos motochorros le robaron la moto en la localidad bonaerense de José C. Paz. Los delincuentes efectuaron al menos nueve disparos y dos de ellos impactaron en una de las piernas de la víctima.

El hecho ocurrió el jueves, poco después de las 20.30, sobre la avenida Lamas al 7600, en el límite con la avenida Derqui, en el partido de Moreno. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona.

Según las imágenes, los asaltantes abordaron al motociclista por la espalda e intentaron sustraerle el vehículo. Ante la resistencia del joven, uno de los delincuentes abrió fuego en reiteradas oportunidades.

Después de que los ladrones se llevaron la moto, la víctima comenzó a arrojarles piedras y otros objetos. En ese momento, uno de los asaltantes volvió a disparar mientras ambos escapaban en las dos motocicletas: la que utilizaban para llegar al lugar y la que acababan de robar.

Las grabaciones, que cuentan con sonido, también registraron los gritos de una joven que presenció el ataque y buscó resguardarse de los disparos.

La víctima quedó internada

Tras el violento episodio, vecinos de la zona asistieron al joven, que quedó tendido en el suelo con heridas de bala. Luego fue trasladado a un hospital cercano, donde permanecía internado en observación.

Hasta el momento, no se informó sobre la identificación o detención de los dos sospechosos. Según trascendió, los vecinos no habrían reconocido a los asaltantes, por lo que se presume que no serían de la zona.