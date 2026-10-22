Milei, en la tapa de los diarios de España: polémica, insultos y un efusivo abrazo

Los principales diarios de España se hicieron pusieron foco este jueves en la séptima visita del presidente Javier Milei al país, que generó revuelo en la política y la prensa. Con una relación rota, el mandatario aprovechó una vez más para insultar a su par español, Pedro Sánchez , a quien calificó de “dictador”, agredió a periodistas, y cerró la gira con una reunión privada con la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

“Milei agita el 29-N con insultos a Sánchez y abrazos a Ayuso” , tituló el diario El País , uno de los más importantes de España, en su tapa al subrayar la visita del mandatario en plena campaña electoral para los comicios de fines de noviembre. Además, destacó que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), del oficialismo, aprovechó la gira del libertario para lanzar el spot de campaña de “zurdos y orgullosos”.

En paralelo, mencionó la ausencia de encuentros con los aliados españoles de Milei, como el líder de VOX, Santiago Abascal, “que optó por una videollamada”, y la dirigencia del Partido Popular (PP), que conduce Alberto Núñez Feijóo, a quien el Presidente no conoce todavía.

Por otro lado, El Mundo indicó: “El presidente argentino irrumpió en precampaña con un choque frontal contra Pedro Sánchez, al que llamó ‘dictador’, ‘delincuente’ y ‘ladrón’”. Tal como hizo El País, El Mundo colocó la imagen del abrazo de Díaz Ayuso y Milei.

Otro de los diarios que se hizo eco de la noticia fue La Vanguardia . ”Milei irrumpe en el 29-N: llama a Sánchez ‘dictador’“, tituló y destacó: ”Ni Abascal ni Feijóo fueron a ver a Milei, que sí fue recibido efectivamente por Ayuso". El PP optó por el silencio.

Por su parte, el periódico La Razón marcó en su título que “Ayuso refuerza su perfil con Milei y pone el foco en el voto exterior”. También hizo hincapié en el contenido del encuentro a puertas cerradas: Milei animó a Ayuso que visite de nuevo la Argentina, y ella le pidió que acudiera a la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebrará a principios de noviembre en Madrid. En eso, hablaron sobre la situación interna de ambos países, “la invasión” de Ceuta (el enclave español en África que sufre una crisis migratoria) , así como el papel de las clases medias y “el peligro de su deterioro” .

El Presidente no fue recibido por los dirigentes del Partido Popular ni de Vox y tampoco por el rey Felipe VI; se conformó con el abrazo con Ayuso, quien hasta último momento había evitado confirmar el encuentro. Sus asesores lo hicieron solo seis horas antes.

Ese abrazo fue la única foto de relevancia que obtuvo en Madrid el presidente argentino. El titular de Vox, Abascal , lo saludó por videollamada desde un auto. “Estás en mi despacho; ahora vivo en una camioneta”, le dijo a Milei, quien se mostró exultante con la comunicación. “Me habría encantado verte, pero será en otra ocasión” , aclaró el dirigente de derecha durante su comunicación con el mandatario argentino.

A esos desplantes se sumó la falta de una audiencia con el rey Felipe VI , con quien Milei mantiene una relación cordial. Según publicaron medios españoles, la Casa Real advirtió que un potencial encuentro habría implicado que el libertario también se viera con Sánchez, algo que el Presidente rechazó.

El miércoles por la mañana, Milei intervino en el Nueva Economía Fórum con los insultos más duros que se le hayan escuchado contra Sánchez. Apenas arrancó su primer discurso, lo llamó “impresentable dictador” y pidió “sacar a patadas a los socialistas” en las elecciones generales.

Con todo socarrón, insistió luego: “Pedrito es un corrupto. La otra vez se ofendió cuando se lo dije, pero después le cayeron un montón de casos judiciales” .

Además, el mandatario se enojó con la prensa. “Repetímela bien, así les contesto a los corruptos de Clarín”, dijo cuando un presentador le iba a leer una pregunta. “Es un medio corrupto, lleno de periodistas corruptos, que además son mentirosos seriales. Un medio que se puso de acuerdo con un conjunto de delincuentes políticos para voltear un gobierno y que le licúen la deuda. Y que además hizo una ley de medios y además modificó la ley de sociedades para perjudicar a los tenedores”, agregó.

La pregunta, al cabo, no la respondió. Tampoco aceptó otras preguntas de medios argentinos presentes en el lugar, como LA NACION .

Recibió insultos en paralelo la

Fuente: La Nación