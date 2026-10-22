Lionel Messi y Antonela Roccuzzo llegaron a España y causaron furor con sus elegantes looks total black

Una vez más y como tantas veces lo hizo, Lionel Messi revolucionó España . Este jueves 22 de octubre por la mañana llegó a Oviedo para recibir el premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 . Si bien la ceremonia con los reyes tendrá lugar el viernes, hoy hizo una aparición pública y el público se reunió para verlo. El futbolista estuvo acompañado por su esposa Antonela Roccuzzo y ambos causaron furor con sus elegantes looks total black .

Las imágenes de la llegada de la pareja rápidamente se viralizaron y revolucionaron las redes sociales. Tras aterrizar a bordo de un vuelo privado , se trasladaron al Hotel Reconquista. Luego de instalarse, salieron a la calle junto a Ana Isabel Fernández Álvarez, presidenta de la Fundación Princesa de Asturias, y posaron juntos para las cámaras frente a una multitud de fanáticos.

Se mostraron sonrientes, animados y alegres y, como era de esperarse, causaron sensación con sus looks combinados . Messi lució un traje negro con finas rayas blancas y una camisa negra sin corbata y con los botones superiores desprendidos para darle un toque descontracturado.

La rosarina, en tanto, también se vistió de negro, color predilecto en su guardarropa. Lució un top negro de manga francesa con un pantalón sastrero de tiro alto . De accesorios sumó un cinturón con hebilla dorada, una minibag de lujo a tono y unos zapatos en punta que causaron sensación. De joyería sumó unos aretes de brillantes y un brazalete dorado y, al igual que su marido, llevó su alianza de matrimonio.

DIRECTO 📺 #Canal24horas | Oviedo recibe a Leo Messi, que recibe mañana el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. pic.twitter.com/fjxz6kKmJK

Las imágenes no tardaron en viralizarse, y los usuarios de las redes sociales halagaron las vestimentas de los argentinos. “El apuesto rey Leo y la bellísima reina Antonela”; “Pero qué guapo está Leo, ¿no? ¡Súper elegantes!”; “Pero mira qué facha los dos ” y “ El rey con su reina ” fueron algunos de los comentarios que dejaron.

Además de las fotos y de los saludos protocolares, Messi se acercó a la multitud que lo esperaba con carteles, camisetas del FC Barcelona y también de la selección argentina, deseosa de tenerlo lo más cerca posible y conseguir un recuerdo. Protegido por un equipo de seguridad, decidió acercarse a la barrera para firmar varios autógrafos.

¿Cómo es la agenda de Messi para su estadía en España? Este jueves encabezará una actividad en el Palacio de los Deportes de Oviedo destinada a niños y jóvenes. De las localidades disponibles, 15.000 fueron reservadas para integrantes de la comunidad educativa que participaron de la actividad “El juego del 10”, del programa cultural Toma la palabra, y las 4700 restantes fueron destinadas al público general y se agotaron en solo 13 minutos .

Por otra parte, el viernes el campeón del mundo recibirá el Princesa de Asturias de los Deportes 2026 en el Teatro Campoamor, en una ceremonia encabezada por la Familia Real de España . El premio consiste en una escultura, un diploma, una insignia y una dotación de 50.000 euros y lo reconoce tanto en su trayectoria deportiva como en su labor solidaria en favor de la educación y la salud infantil.

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Fuente: La Nación