Fingió que era madre y denunció el robo de un recién nacido: la mentira que se volvió viral

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Una mujer de 25 años reconoció ante la Justicia que nunca había tenido un bebé, pese a que durante meses le hizo creer a su expareja que ambos tenían un hijo. Para sostener la mentira, le envió fotografías de distintos niños y le dio una fecha de nacimiento. Cuando ya no pudo mantener la historia, inventó que el recién nacido había sido robado de un cochecito en una plaza de Mendoza.

La mujer, identificada como Paula Gisela Galván, quedó bajo investigación luego de que la supuesta desaparición se viralizara en las redes sociales y movilizara recursos policiales y judiciales. La fiscal de Homicidios Andrea Lazo intervino durante la madrugada para esclarecer lo ocurrido.

Según la reconstrucción del caso, Galván había mantenido una relación sentimental con un hombre de 35 años, a quien le hizo creer que estaba embarazada. El supuesto bebé habría nacido el 21 de mayo y, según el relato que ella le transmitió, se llamaría Abraham Antonio. Sin embargo, nunca existió un nacimiento.

La mujer reconoció que utilizó fotografías tomadas de Instagram para convencer a su expareja y que cada vez que él quería conocer al niño le daba distintas excusas. También admitió que inventó el supuesto robo para evitar contarle la verdad.

La falsa denuncia tomó mayor dimensión cuando el hombre compartió una fotografía del supuesto bebé en las redes sociales para pedir ayuda. La publicación se viralizó y generó preocupación, mientras los investigadores comenzaron a detectar contradicciones en la historia.

Durante la investigación, la mujer autorizó el examen de su teléfono celular para preservar y obtener evidencia digital. La fiscalía también analizó testimonios y otros elementos para reconstruir cómo se había desarrollado el engaño.

El caso generó además una intervención del Gobierno de Mendoza, que anunció que buscará cuantificar los gastos del operativo y evaluar su eventual recupero por las vías legales correspondientes.