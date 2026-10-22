Una mujer fue mordida por una serpiente en el patio de su casa, logró capturarla y la llevó al hospital

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Una mujer fue mordida por una serpiente mientras limpiaba el patio de una estancia en Brasil. Tras el incidente, capturó al animal y lo llevó hasta una Unidad de Pronta Atención (UPA) para que los profesionales de la salud pudieran identificar la especie y determinar el antídoto adecuado.

El accidente ocurrió cuando la mujer regresó a un montón de hojas secas que había juntado. Al recogerlas, no advirtió que la serpiente estaba escondida debajo del follaje y recibió dos mordeduras en los dedos de una mano.

La paciente quedó internada en observación, evolucionó de manera estable y tenía el alta médica prevista para el lunes 19. Su identidad no fue difundida.

Advierten sobre el riesgo de transportar la serpiente

La médica veterinaria Luana Borboleta advirtió que llevar al animal hasta un centro de salud puede provocar un nuevo ataque, ya que una persona sin conocimientos específicos podría no reconocer si el reptil está muerto.

La especialista explicó que una fotografía de la serpiente en la que se vea su cuerpo completo puede ser suficiente para que el equipo médico identifique la especie. Entre las características que permiten distinguirlas se encuentra el cascabel, propio de las serpientes de ese tipo.

También señaló que las yararás y las serpientes de cascabel pertenecen a la familia de los vipéridos. En Goiás, las yararás son responsables de la mayoría de los accidentes registrados con serpientes.

El suero antiofídico debe elegirse preferentemente de acuerdo con el género del animal. El suero polivalente se utiliza cuando no es posible identificar la especie.

Los especialistas recomiendan no intentar capturar ni transportar una serpiente después de una mordedura y buscar atención médica de inmediato.