Milei dijo que los indicadores económicos “no estarían evolucionando tan positivamente como esperábamos” y volvió a hablar sobre los que no llegan a fin de mes

Javier Milei habló este jueves sobre los últimos índices económicos conocidos esta semana ( la actividad económica tuvo un rebote de apenas 0,1% mensual ) y reconoció que "los indicadores de Argentina no estarían evolucionando tan positivamente como esperábamos en un primer momento".

Recién llegado de Madrid, donde ocupó las tapas de los principales diarios españoles por los cruces que protagonizó con el presidente de Gobierno de España, Pedro Sánchez, el Presidente brindó una entrevista a Radio Rivadavia donde volvió a hablar de la frase "La gente no llega a fin de mes".

El jefe de Estado consideró que en la actualidad "el mundo se caracteriza por una situación donde hay más inflación, más tasa de interés y menor actividad económica" y, sostuvo en ese sentido que, "Argentina no es ajeno a eso, está sufriendo las consecuencias".

"Lo que se esperaba que la economía creciera, - continúo - esta creciendo menos. Eso hace que la demanda de dinero crezca menos de lo que debería crecer y consecuentemente el ritmo al que baja la inflación es menor y obviamente los indicadores de Argentina no estarían evolucionando tan positivamente como esperábamos en un primer momento . Un shock externo es un shock eterno".

En tanto, sobre los estudios de consultoras que sostienen que una importante parte de la población no llega a cubrir sus gastos durante todo el mes, afirmó: "Yo no me enojo con las consultoras, yo lo que digo es que es una frase efectista que no guarda asidero con la realidad".

Fuente: Clarín