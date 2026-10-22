El juez Ariel Lijo citó a los dueños de la Suizo Argentina a indagatoria en la causa ANDIS

Después del pedido de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, el juez federal Ariel Lijo firmó la citación a indagatoria de los dueños de la droguería Suizo Argentina como también a los directivos de la misma en el marco de la causa ANDIS . La ronda de indagatorias comenzará el 29 de octubre.

Para el Ministerio Público Fiscal, la firma Suizo Argentina S.A. cooptó la ANDIS entre mayo de 2024 y agosto de 2025 : "tomó decisiones institucionales, controló las compras de medicamentos de alto costo y administró un esquema de cartelización compuesto por otras 14 firmas identificadas hasta el momento".

Esto le permitió vender medicamentos más caros y con sobreprecios. Fue la empresa privada que más dinero recibió de la agencia: un total de $137.118.708.357 en 15 meses.

Redactora de la sección Política, especializada en noticias judiciales.

Fuente: Clarín