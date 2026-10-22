Afectado por constantes hechos de inseguridad rural, un productor de Olavarría decidió abandonar su campo tras perder $40 millones

ZONALES

El productor ganadero Francisco Franco adoptó la decisión de entregar las cerca de 200 hectáreas que alquilaba en el partido de Olavarría y retirar los animales que le quedan, luego de sufrir reiterados ataques de faena clandestina que le provocaron la pérdida de 34 animales y un perjuicio económico estimado en más de $40 millones.





El hecho más reciente se registró el pasado 16 de octubre, cuando delincuentes ingresaron al establecimiento y faenaron tres vaquillonas preñadas a punto de parir y un ternero, llevándose la mayor parte de la carne. La modalidad ya se había presentado un mes antes, entre el 15 y el 16 de septiembre, cuando le robaron y mataron 29 terneros mediante el uso de armas de fuego. De un rodeo original de 80 cabezas, la pérdida afectó de forma severa su capital de trabajo.





“Alquilo unas 200 hectáreas y tengo una gran impotencia porque no me dejan trabajar. Por eso voy a entregar ese campo y dejarlo sin animales porque hasta que la policía no actúe y no agarre a alguien esto no va a parar”, expresó Franco sobre la situación. Asimismo, sostuvo: “Volvieron los mismos delincuentes con más ensañamiento y rigor. Hay mucha impunidad en esta gente que mata y deja animales tirados”.





Cortes sistemáticos de alambrados y alarma en el sector





El caso de Franco refleja una problemática que viene siendo advertida por pequeños y medianos productores del distrito bonaerense, quienes denuncian una ola de abigeatos e ilícitos que se repiten desde hace más de dos años en campos cercanos a la zona urbana.





A los robos de ganado se sumaron en los últimos días cortes sistemáticos de alambrados fraccionados en pequeños tramos de 50 centímetros, un tipo de daño que inutiliza el material y exige su reemplazo completo. Según estimaciones del productor local Alberto Mancusi, sólo en la última semana se registraron daños sobre unos 2.000 metros de cercos afectando a una decena de establecimientos, con costos de reparación que en algunos casos alcanzan los $15 millones.





“Estamos en un estado total de indefensión y de agotamiento y la mayoría de los productores más jóvenes ya no quieren saber más nada de esto”, advirtió Mancusi, señalando la falta de avances judiciales en más de 35 denuncias formales radicadas en el último tiempo.





La posición oficial de la Comuna





Ante la consulta sobre los hechos denunciados, desde el municipio de Olavarría —encabezado por el intendente Maximiliano Wesner— manifestaron que, de acuerdo a los registros que manejan, no se observa un incremento en este tipo de ilícitos.





Desde la comuna indicaron que mantienen una mesa de trabajo conjunta con representantes del sector rural, la fiscalía especializada y la Patrulla Rural para abordar la prevención y el seguimiento de casos, destacando la importancia de manejar estadísticas oficiales para no generar una alarma mayor en la comunidad.