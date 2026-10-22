En tono electoral y en medio de especulaciones internas, Sergio Massa sumó otra foto política: visitó a los gremios de las 62 Organizaciones Peronistas

Sergio Massa volvió a mostrarse activo y sumó una nueva foto con dirigentes sindicales, en medio de las especulaciones sobre su futuro electoral y los movimientos internos del peronismo de cara a 2027. El exministro de Economía visitó la sede nacional de las 62 Organizaciones Peronistas, donde fue recibido por la conducción de la entidad encabezada por José Ibarra.

La reunión se realizó este miércoles y se conoció en momentos en que el líder del Frente Renovador comenzó a recuperar protagonismo público después de varios meses de bajo perfil. Su acercamiento al sindicalismo se suma a una serie de encuentros políticos que vuelven a ubicarlo en la discusión sobre el armado opositor para las próximas elecciones presidenciales.

La visita tuvo lugar el mismo día en que Massa se reunió con rectores de universidades nacionales en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), donde dejó una definición de tono electoral sobre el futuro del gobierno de Javier Milei. "Va a haber un día después. Más temprano que tarde, inexorablemente, la mayoría de la sociedad va a dar vuelta la página ", sostuvo ante las autoridades universitarias.

Aunque todavía no anunció una candidatura ni confirmó cuáles serán sus próximos pasos políticos, sus apariciones públicas se producen mientras distintos sectores del peronismo buscan reordenarse y discuten cómo construir una alternativa para 2027.

En ese contexto, el encuentro con las organizaciones sindicales adquiere relevancia por el peso histórico de la entidad dentro del sindicalismo justicialista y su vinculación con la estructura política del movimiento.

Según informó la organización en un comunicado, Massa fue recibido por la Mesa Nacional que conduce José Ibarra, en el marco de una agenda de reuniones con referentes políticos, gremiales y sociales de distintos puntos del país.

Durante la reunión, los participantes intercambiaron opiniones sobre la situación nacional, las condiciones que atraviesan los trabajadores y los desafíos de la Argentina en materia de producción, empleo y desarrollo.

Desde la entidad sindical destacaron que la visita se inscribe en su proceso de fortalecimiento institucional y territorial. También señalaron que buscan ampliar su representación mediante la incorporación de nuevos dirigentes, organizaciones y regionales.

Las 62 Organizaciones Peronistas atraviesan una etapa de reorganización bajo la conducción de Ibarra, con el objetivo de recuperar presencia en los espacios de discusión política y fortalecer la participación del movimiento obrero en las decisiones nacionales.

Para Massa, la foto con la dirigencia gremial representa un nuevo contacto con uno de los sectores tradicionales del peronismo, en un escenario atravesado por las discusiones sobre el liderazgo opositor y las posibles candidaturas para el año próximo.

En el peronismo, mientras tanto, continúan las discusiones sobre la reorganización del espacio y la estrategia electoral frente a Milei. En ese escenario, cada nueva aparición de Massa alimenta las especulaciones sobre el papel que buscará ocupar el Frente Renovador, aunque el exministro todavía no dio definiciones públicas sobre una eventual postulación.

Por ahora, su agenda combina reuniones con sectores universitarios y sindicales, dos ámbitos con protagonismo en las discusiones sobre las políticas del Gobierno. La visita a las 62 Organizaciones Peronistas suma así otra imagen a su regreso progresivo a la actividad política pública.

Fuente: Clarín