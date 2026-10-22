MADARIAGA: El Municipio recordó las gestiones realizadas ante la Provincia por las obras hídricas y el Canal 5

MADARIAGA

La Municipalidad de General Madariaga remitió una nota al Honorable Concejo Deliberante para informar y aclarar los antecedentes de las gestiones realizadas ante la Provincia de Buenos Aires en materia hídrica, luego de la presentación efectuada por el jefe de Vialidad Provincial de la zona con asiento en Dolores.

En la comunicación, el Departamento Ejecutivo señaló que el relevamiento de las compuertas del Canal 5 ya había sido realizado por la propia repartición provincial hace varios años y que dicho informe se encuentra adjunto a la nota presentada ante el Concejo. En ese sentido, remarcó la importancia de avanzar sobre los antecedentes existentes y definir acciones concretas para dar respuesta a las necesidades del distrito.

Asimismo, se detallaron las numerosas reuniones mantenidas con autoridades provinciales, particularmente con Flavio Seano, director de Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires, para plantear las problemáticas locales y gestionar las obras necesarias. Como respaldo, se acompañaron publicaciones oficiales del Municipio con fotografías de esos encuentros.

Según se informó, en esas reuniones las autoridades provinciales manifestaron reiteradamente las limitaciones presupuestarias y la falta de recursos para concretar las obras requeridas.

El puente San José de Herrera, resultado de gestiones sostenidas

Entre los antecedentes expuestos se destacó la construcción del nuevo puente San José de Herrera, una obra impulsada a partir de las gestiones del Municipio desde el inicio de la actual administración, el 10 de diciembre de 2015.

A lo largo de estos años, el Departamento Ejecutivo mantuvo reuniones y planteos ante las autoridades provinciales para lograr la concreción de esta infraestructura, considerada fundamental para la conectividad y la seguridad de los vecinos.

En el año 2018 y a fin de acelerar el proceso, fue el Ejecutivo quien contrató una empresa privada para que lleve adelante los estudios de suelo que le permitieron completar el expediente presentado en Hidráulica de la Provincia para que se pueda planificar la construcción de la nueva obra.

Posteriormente y en muchas ocasiones el intendente Santoro viajó a La Plata para reunirse con las autoridades y gestionar el avance del proyecto que, actualmente, continúa en ejecución.

Trabajo conjunto con la Autoridad del Agua

La nota también informó que el Municipio suscribió un convenio con la Autoridad del Agua (ADA) para abordar cuestiones vinculadas con obras y construcciones clandestinas. En el marco de ese acuerdo, las tareas de campo y constatación son realizadas por personal municipal, ante las limitaciones de recursos provinciales para desarrollar esos trabajos directamente en el territorio.

El convenio será elevado al Concejo Deliberante en los próximos días para su conocimiento y tratamiento, según corresponda.

Finalmente, el Departamento Ejecutivo sostuvo la necesidad de avanzar desde los relevamientos y diagnósticos hacia acciones concretas, con responsabilidades definidas y los recursos necesarios para ejecutar las obras pendientes.

El Municipio continuará realizando las gestiones ante los organismos competentes para procurar respuestas a las necesidades hídricas de General Madariaga.