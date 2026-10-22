Video: los presos de la alcaidía porteña se grabaron con el policía que tomaron de rehén y pidieron la presencia de un fiscal

Un policía fue tomado de rehén este mediodía por un grupo de presos en una comisaría vecinal de la Ciudad. Los internos difundieron un video del efectivo encerrado en una celda contra su voluntad mientras se desplega un fuerte operativo, que lleva casi 4 horas. Alrededor de las 17, el oficial fue liberado según confirmaron a TN fuentes del ministerios de Seguridad porteño.

Todo arrancó este mediodía cuando se produjeron incidentes entre internos en la Alcaldía 1-D, ubicada en Lavalle al 400. Para evitar que escalara la discusión, un agente entró a la celda para separarlos y fue a quien tomaron como rehén.

De acuerdo a lo que pudo saber TN , son 10 los detenidos involucrados en el enfrentamiento, aunque la mayoría ya habrían sido separados. También hay un negociador trabajando en el lugar.

“La orden acá es bajar los decibeles, que todos se calmen” , señaló el negociador Miguel Sileo en diálogo con TN. “ Escuchamos las demandas, es un tire y afloje” , explicó.

“Buscamos generar una empatía con estas personas”, indicó al tiempo que aclaró: “Hay que hacerles entender que no tienen que sumar una nueva causa y mucho menos causar más incidentes”.

“Esto lleva tiempo, puede tomar hasta días. A veces hasta 72 horas”, advirtió. “No es lo mismo discutir con una persona que con 10, se pelean entre ellos”, destacó.

De todas formas, fuentes policiales aclararon que no hay peligro de fugas y aseguraron que “se está trabajando para resolverlo con el personal”. En los últimos minutos, personal del SAME y bomberos ingresaron al lugar para trabajar dentro. El personal también ingresó con dos camillas.

“El rehén está bien”, había contado una mujer afuera de la comisaría que sería familiar de uno de los detenidos. “No quieren ser trasladados a Marcos Paz ”, indicó.

“El lugar es horrible” , afirmó. “Creo que va a haber motín, amor”, reconoció que le dijo su pareja pasado este mediodía. Además, informó que le quedan cerca de 3 meses detenido.

Después de dos horas, el DOEM entró junto con el grupo especial de rescate , ambos preparados para estas circunstancias. También participó el escuadrón antibombas. Trabajaron en la terraza con herramientas de corte porque no descartaban tener que ingresar por la terraza del primer piso.

En tanto, los bomberos de la estación N°1 de Puerto Madero están con la autobomba y asisten en el operativo con herramientas para abrir calabozo por calabozo.

Entre las curiosidades de la situación, en un momento entró un delivery con cajas de pizzas a la comisaría. También ingresó un periodista a pedido de la policía. “Nos dijeron que bajemos los drones todos los medios, porque complican la estrategia del operativo”, contó a la salida.

Un vecino contó en diálogo con TN que escuchó gritos durante la madrugada: “Esto empezó a las 4 de la mañana. Escuchamos a los presos que gritaban ‘los voy a matar’“.

Fuente: TN