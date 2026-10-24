Milei dijo que el caso $LIBRA tuvo “fines golpistas”, acusó a periodistas y advirtió: “Los hijos de puta se tienen que quemar en la hoguera”

El presidente Javier Milei denunció en la noche del viernes que la investigación por el caso $LIBRA , la criptomoneda que promocionó y provocó pérdidas millonarias a sus inversores, fue una “operación política y mediática” con “fines golpistas” . Así reaccionó al fallo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que sobreseyó tanto a él como a su hermana y a todos los involucrados en ese expediente abierto a principios de 2025.

“Quiero preguntar: ¿ahora quién me compensa por un año, ocho meses y nueve días de mentiras, calumnias e injurias que buscaron manchar mi buen nombre y honor?”, comenzó Milei, en tono enérgico, durante su presentación en la cena de recaudación de la Fundación Faro .

El Presidente opinó que el fallo judicial “dejó al descubierto una tremenda operación política y mediática” para “dañar la investidura presidencial con fines golpistas”.

Milei sostuvo que la causa fue “utilizada políticamente, además, por sectores de la oposición” y “el grupo LA NACION y sus secuaces para extorsionar al Gobierno y evadir impuestos”. Y añadió: “Intentaron un golpe de Estado por la vía institucional y no pudieron”.

Enumeró entonces a una serie de periodistas que cubrieron el caso: Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosín y Luis Novaresio. Los que trató de “ensobrados y corruptos”. Y, en tono desafiante, dijo: “Que me expliquen quién se hace cargo ahora de toda la basura que difundieron”.

Segundos después, alzando la voz, advirtió: “¡Los vamos a combatir con mayor audacia! ¡Vamos a sacar a la Argentina de este pozo y esto implica ir contra todo el status quo y lo voy a hacer! Pero que sepan muy bien que los hijos de puta en la Argentina no van a tener piedad. Porque, como decía Adam Smith, tener piedad con los hijos de puta es ser injusto con los buenos; y acá a los buenos les tiene que ir bien; los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta ”.

Fueron cuatro minutos en los que expuso su reacción al fallo de Martínez de Giorgi , que benefició a todos los investigados sin haberlos citado a declarar y con los inversores afectados apartados como querellantes.

Solo después inició un discurso de más de una hora ante un auditorio conformado por militantes libertarios y empresarios de primera línea, que pagaron para reservar mesa.

En la disertación, el Presidente criticó a los economistas que aconsejan incentivar la demanda para enfrentar la caída en la actividad.

“Tengo sobrante monetario y quieren que emita, es tirar más leña al fuego; son piromaníacos”, afirmó.

Milei admitió que se está discutiendo que “se desacelera el crecimiento, crece menos la demanda de dinero y baja más lentamente la tasa de inflación”.

“Los economistas locales no reconocen el shock externo relativo; no reconocen que del otro lado tenemos a los orcos”, agregó.

La Fundación Faro es el think tank libertario liderado por Laje , amigo personal del mandatario. Milei y Laje fueron los únicos oradores del encuentro.

El Presidente también se refirió a la elección el domingo en Brasil. “Si las fuerzas del cielo acompañan a Flavio Bolsonaro vamos a dar un paso más en esta internacional de derecha”, anheló.

La cena, como sucede desde 2024, tuvo lugar en la sede de Puerto Madero del Yacht Club Argentino.

Como en las oportunidades anteriores, el acceso estuvo cerrado a la prensa.

Entre el público figuraron empresarios, el Gabinete a pleno , buena parte de la dirigencia libertaria y una fuerte presencia de las Fuerzas del Cielo, lideradas por el asesor presidencial Santiago Caputo.

El sector de Caputo es cercano a la Fundación. También estuvo el vocero Adrián Ravier , exdirector de la Fundación, que viene de acompañar a Milei en su gira por España.

En el medio, los invitados degustaron como plato principal roast beef con papas.

Desde la Fundación Faro aseguraron que no es una cena de recaudación y sostienen que “la fundación tiene donantes a lo largo del año” .

El valor de la entrada es un secreto que se guarda bajo siete llaves junto con la lista de asistentes. En las oportunidades anteriores de la cena, el 13 de noviembre de 2024, y el 4 de agosto y 15 de diciembre de 2025, también con Milei como orador principal, asistieron empresarios como José Luis Manzano (Edenor), Hugo Eurnekian (Corporación América), Martín Migoya y Guibert Englebienne (Globant), Betina Bulgheroni (Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), Marcelo Mindlin (Pampa Energía), Claudio Belocopitt (Swiss Medical), Sebastián Bagó y representantes de Vista Oil & Gas y Techint , entre otros.

El jueves, LA NACION reveló que Manzano compró en España y Estados Unidos el 21% del holding de medios que maneja Javier Negre , cercano a Javier Milei.

La forma de recaudación de la Fundación Faro había quedado bajo la lupa en junio pasado cuando se conoció una intimación de la Inspección General de Justicia (IGJ) para que le informe quiénes son los donantes que le aportaron casi $5000 millones durante 2024 .

Ante la consulta sobre la situación, fuentes cercanas a la cartera de Justicia, de la que depende la IGJ, aseguraron que la situación fue aclarada poco después de que se conoció la notificación. En ese sentido, explicaron que se trató “de una notificación rutinaria y automática” y que la situación “fue solucionada, explicada y cerrado el caso” .

Mientras que Laje es el director ejecutivo, detrás suyo, como subdirector, está el chileno Axel Kaiser , uno de los economistas más admirados por Milei. Kaiser es el autor del concepto de “parásitos mentales”, sobre el que también escribió un libro al que el mandatario supo hacer alusión en distintas oportunidades en diferentes exposiciones.

En tanto que en su Consejo Internacional sobresalen otros dos nombres por quienes suele mostrar su fuerte afinidad con el mandatario: Alberto Benegas Lynch y el español Jesús Huerta del Soto , a quien vio recientemente en España, durante su última gira.

Fuente: La Nación