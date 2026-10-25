Mbappé jugó para el Balón de Oro: con su doblete, Real Madrid frenó al demoledor Barcelona de Yamal en el clásico de España

No hay otra manera de mirar el clásico entre Barcelona y Real Madrid sin poner la lupa en Lamine Yamal y Kylian Mbappé , posiblemente los dos mejores jugadores de la actualidad. El español y el francés aparecen entre los grandes candidatos a quedarse este lunes con el Balón de Oro , por lo que el choque en Cataluña funcionó como el aperitivo perfecto a la ceremonia que se llevará a cabo en Londres. La sensación era que el partido en el Camp Nou se iba a inclinar para el lado del crack que más pudiera pesar sobre el terreno de juego. Y Mbappé fue la figura estelar : marcó dos goles en la victoria del equipo que conduce José Mourinho , que le quitó el invicto al conjunto dirigido por el alemán Hansi Flick .

Yamal y Mbappé salieron a disputar distintos partidos . El zurdo español de 19 años tuvo como premisa principal provocar e imponerse desde la soberbia en el duelo ante Marc Cucurella , su compañero en la Selección. En el inicio, Lamine jugó para la tribuna y para los recortes de las redes sociales. Después, le costó enfocarse y terminó perdiendo casi todos los duelos frente al enrulado lateral izquierdo. Lo peor de su repertorio fue un mano a mano que desperdició sobre el cierre de la etapa inicial.

La cara opuesta fue la de un Mbappé enfocado . El francés soltó su primera sonrisa recién cuando marcó de carambola el 1-0. Antes, había atacado los espacios con la seriedad de quien está concentrado al máximo. Tuvo una dosis de fortuna en el gol que abrió el marcador: la pelota le rebotó tras un mal despeje de Gerard Martín y terminó metiéndose en el arco.

Pero fue merecido que el Real Madrid se fuera al descanso en ventaja. El local asumió el protagonismo, aunque no pudo crecer desde la tenencia ni encontrar en Rodri al conductor que necesitaba. Por eso, el dominio de los catalanes nunca llegó a ser abrumador. Lo de Mourinho, quien siempre tiene un duelo aparte contra el Barça, fue lo de siempre: apostar al contragolpe con muchos jugadores. Es cierto que el punto de partida de los equipos del portugués suele ser retrasado, pero también que llena la cancha de futbolistas de buen pie y vocación ofensiva (por el sancionado Vinicius puso al extremo Diomande y no a un volante). El Real tuvo varias corridas peligrosas durante la etapa inicial y pudo coronar una de las últimas con un blooper. Ni siquiera lo festejó el Special One, a quien en Cataluña rebajan con el apodo de Traductor por su trabajo en el club blaugrana durante las etapas de Bobby Robson y Louis van Gaal (1996-2000).

Lamine se puso un poco más serio en el complemento, aunque jamás logró imponerse en los duelos individuales. En el Barça crecieron Rodri y Pedri, y el caudal de juego del equipo aumentó. El joven volante español inventó un pase imposible para dejar solo a Raphinha, que empató con un zurdazo ajustado que venció a Andriy Lunin, el reemplazante de Thibaut Courtois, afectado por un cuadro gripal.

Con el empate, el clásico se convirtió en un partido de ida y vuelta, siempre con el local llevando el peso del encuentro. Pero los espacios eran una tentación para Mbappé. En la última jugada, Jude Bellingham hizo una de Zidane para limpiar la acción y el ingresado Eduardo Camavinga completó una gran maniobra para servirle el gol a Kylian, que solo tuvo que tocar la pelota al fondo del arco para silenciar el Camp Nou y desatar -ahora sí- el festejo alocado de Mou.

Lo de Mbappé ante Barcelona es descomunal: le convirtió 14 goles en 11 partidos. Y hay más: 11 de esos tantos llegaron en condición de visitante.

Para el Barcelona fue una semana oscura. Primero perdió el invicto ante París Saint Germain y ahora dejó en el camino su racha de 9 victorias consecutivas en el torneo local. Sigue como líder, pero Atlético de Madrid quedó a solo 2 puntos.

En una noche en la que las miradas estaban puestas en dos candidatos al Balón de Oro, Mbappé dio un paso al frente y Yamal quedó en deuda. El francés fue letal cuando tuvo que resolver; el español se perdió entre los duelos personales y las ganas de imponerse. A Kiki le alcanzó con aparecer en los momentos decisivos para convertirse en el dueño del clásico. Y también para quedarse con todas las tapas.

¡GOOOOL DE REAL MADRID SOBRE EL FINAL! Kylian Mbappé, tras un JUGADÓN de Camavinga, marcó el 2-1 contra Barcelona en el Camp Nou. pic.twitter.com/DPb8lEHPho

¡GOOOL DE BARCELONA! Raphinha aprovechó la distracción en la marca y puso el 1-1 contra Real Madrid en el Camp Nou. pic.twitter.com/jsm8gBt8D5

¡GOOOL DE GOLEADOR! ¡GOL DE REAL MADRID! Mbappé, EN EL MOMENTO JUSTO Y EN EL LUGAR INDICADO, puso el 1-0 contra Barcelona en el Camp Nou. pic.twitter.com/ifaepVHCq5

Hansi Flick confirmó la lista de 23 futbolistas para enfrentar a Real Madrid y las principales novedades son dos juveniles de La Masia. El defensor Álex Campos y el mediocampista israelí Orian Goren, de apenas 17 años, fueron incluidos en la convocatoria. Ambos venían trabajando con el plantel profesional ante las lesiones que afectan al equipo. Goren había participado de la pretemporada, pero todavía no había sido convocado para un partido de LaLiga. Barcelona tendrá cinco bajas por lesión, entre ellas las de Dani Olmo y Jules Koundé.

Hansi Flick apostaría por Pedri y Rodrigo Hernández para controlar el desarrollo del clásico. Según Mundo Deportivo, ambos conformarán el doble pivote del Barcelona, una sociedad que ya fue utilizada en siete partidos de la temporada. Rodri llega después de haber comenzado como suplente el encuentro frente al PSG, mientras que Pedri aparece como una de las piezas fundamentales para romper las líneas rivales con sus pases. El control de la pelota puede ser una de las claves del encuentro.

Kylian Mbappé tiene una relación especial con el Camp Nou. El delantero francés convirtió ocho goles en apenas tres visitas al estadio de Barcelona, una estadística que refleja su capacidad para destacarse en uno de los escenarios más exigentes del fútbol europeo. Esta temporada suma 12 tantos en 12 partidos y, ante la ausencia de Vinicius, será la principal referencia ofensiva del Real Madrid. Su velocidad puede resultar decisiva frente a una defensa azulgrana que llega condicionada por las lesiones.

El líder de LaLiga llega al clásico con cinco bajas por lesión. Jules Koundé, Eric García, Andreas Christensen, Dani Olmo y Roony Bardghji no estarán disponibles.

Los problemas son especialmente importantes en defensa, donde Flick perdió a varios de sus habituales titulares. Xavi Espart aparece como alternativa para ocupar el lateral derecho, con Pau Cubarsí y Gerard Martín como posibles centrales y João Cancelo por la izquierda.

Real Madrid no podrá contar con Vinicius Junior, una de sus principales figuras ofensivas. El brasileño deberá cumplir el segundo de los cuatro partidos de suspensión que recibió después de su expulsión frente al Villarreal. Su ausencia obligó a José Mourinho a buscar alternativas para el ataque, aunque el entrenador portugués encontró respuestas positivas en los últimos encuentros.

Una de ellas es Yan Diomande, el extremo marfileño que se destacó en la goleada 4-0 ante Sevilla y que aparece como candidato a ocupar un lugar entre los titulares. Su velocidad y capacidad de desequilibrio ofrecen una variante diferente a la que habitualmente propone Vinicius. El joven atacante tendrá la oportunidad de mostrarse en el partido de mayor repercusión del fútbol español.

José Mourinho volverá a dirigir al Real Madrid en el Camp Nou en un clásico después de más de trece años. El entrenador portugués, protagonista central de una de las etapas más intensas de la rivalidad con el Barcelona de Pep Guardiola, afrontará su 18º enfrentamiento contra el conjunto catalán como técnico madridista. En los 17 anteriores acumuló cinco victorias, seis empates y seis derrotas.

El regreso encuentra a Mourinho en una situación exigente. Su equipo está seis puntos por debajo del Barcelona y necesita un resultado positivo para evitar que la distancia se amplíe. Sin embargo, el portugués rechazó que este encuentro represente un examen definitivo de su proyecto. En la conferencia de prensa previa aseguró que el Madrid todavía está en construcción y dejó una frase contundente: "El Madrid con Mourinho gana títulos"

Barcelona tendrá la oportunidad de establecer una nueva marca en la historia del fútbol español. El equipo dirigido por Hansi Flick ganó las primeras nueve fechas de LaLiga e igualó el récord de mejor arranque que había conseguido el Real Madrid en la temporada 1968/69, cuando el conjunto dirigido por Miguel Muñoz también encadenó nueve victorias consecutivas.

La posibilidad de superar esa marca precisamente frente al Real Madrid le agrega una dimensión especial al clásico. Hace 58 años, el equipo blanco no pudo alcanzar su décima victoria porque empató sin goles con Pontevedra. Ahora, Barcelona puede conseguir un récord en soledad y, al mismo tiempo, alejar a su rival a nueve puntos. Un doble incentivo para un equipo que domina el campeonato desde su primera jornada

El clásico tendrá un atractivo adicional: Lamine Yamal y Kylian Mbappé se enfrentarán apenas un día antes de la ceremonia del Balón de Oro 2026. El español de 19 años y el francés de 27 aparecen entre los principales candidatos a recibir el premio. La coincidencia convierte al partido en un escenario ideal para que cualquiera de los dos pueda dar un golpe de efecto ante millones de espectadores.

Lamine llega después de un comienzo de temporada extraordinario, con diez goles y diez asistencias en doce partidos con Barcelona. Mbappé, por su parte, también atraviesa un gran momento y tiene un antecedente que inquieta a los hinchas catalanes: convirtió ocho goles en sus tres visitas anteriores al estadio del Barcelona. Una rivalidad individual que promete convertirse en una de las grandes historias del fútbol europeo.

El Real Madrid sufrió una baja inesperada a pocas horas de enfrentar al Barcelona. Thibaut Courtois quedó descartado por un proceso gripal y no podrá defender el arco del conjunto dirigido por José Mourinho. El club confirmó oficialmente su ausencia este domingo y convocó en su reemplazo a Illia Voloshyn, arquero del Real Madrid C.

El elegido para ocupar el puesto será el ucraniano Andriy Lunin, que tendrá la responsabilidad de enfrentar al equipo más efectivo de LaLiga. Courtois había sido titular en las nueve fechas anteriores del campeonato y todavía no se había perdido ningún partido de la temporada. Su ausencia representa un contratiempo importante para Mourinho, especialmente por la capacidad ofensiva del Barcelona y su extraordinaria racha de victorias.

Barcelona y Real Madrid protagonizarán este domingo una nueva edición del clásico del fútbol español. El partido comenzará a las 17 de la Argentina (21 de España) en el Spotify Camp Nou y corresponderá a la décima fecha de LaLiga. El equipo dirigido por Hansi Flick llega como único líder, con 27 puntos y nueve victorias en nueve partidos, mientras que el conjunto de José Mourinho ocupa la tercera posición, con 21 unidades.

La diferencia de seis puntos convierte al encuentro en una oportunidad importante para los dos. Si gana, Barcelona se escapará a nueve unidades de su máximo rival y dará otro paso hacia el título. En cambio, una victoria del Real Madrid reducirá la distancia a tres puntos y le permitirá cambiar el escenario de un campeonato que comenzó con un dominio absoluto del conjunto catalán.

Redactor de la sección Deportes

Fuente: Clarín