Boca sigue dulce y líder de la tabla anual: el agónico gol de Jagger Herrera para ganarle a Independiente en Avellaneda

La pelota parada, los rulos de Jagger Herrera y " Satisfaction" . Las manos de Alvaro Montero , un arquero dos metros que parece Gulliver en el último instante, cuando Iván Morales sacude a un metro de su cuerpo . Boca gana con el viento a favor del mejor semestre de los últimos tres años, garantiza un lugar en los playoffs del Torneo Clausura y sostiene la punta de la Tabla Anual , esa que pelea con Rosario Central, Argentinos Juniors, Independiente Rivadavia y Vélez. Se intuye un título al final del camino y no hace falta cruzar los dedos.

Independiente, esta vez, se va despedido con un combo de emociones. Hay silbidos pero también aplausos. En un clásico muy parejo, lo más justo hubiera sido un empate. Sin embargo, cuando tuvo sus posibilidades, faltó puntería y tampoco pudo con el número uno colombiano, que ya no ofrece discusiones bajo los tres palos xeneizes. Y ahora, a solo dos fechas del desenlace de la fase preliminar, sigue entre los ocho primeros de la Zona A pero comprometió su clasificación a la Sudamericana 2027.

Y eso que cuando se disipó el humo rojo después del recibimiento, el partido quedó más claro para Independiente que para Boca. Porque aunque es cierto que el equipo azul y oro -este domingo vestido de blanco- tuvo las situaciones más peligrosas, el conjunto local fue más punzante, especialmente por las bandas. Y más allá de que Jadson Viera se declaró un fundamentalista de la posesión, cedió la tenencia y contraatacó . Con la excepción de los primeros minutos, cuando arreció sobre el arco de Montero con el impulso del aliento, el objetivo fue cortar y lastimar con la velocidad de Santiago Montiel y Josias Palais en los extremos.

Boca tuvo mucho la pelota, pero los pases en campo propio fueron demasiados. Cuando filtró Leandro Paredes, que finalmente fue titular muy a pesar de las dificultades físicas, encontró terreno fértil con Leonel Flores en el costado izquierdo. Se notó la ausencia de Lautaro Blanco, que siempre profundiza. Malcom Braida no siente el puesto. Alan Velasco se activó en contadas ocasiones cuando enganchó hacia adentro pero faltó mayor presencia en el área, donde Miguel Merentiel no pesó.

Boca tuvo tres jugadas muy claras en las narices de Santiago Mele , reemplazante de Rodrigo Rey en una de las decisiones más fuertes que tomó Viera en su breve ciclo. Primero, lo perdió Flores abajo del arco tras un centro de Leandro Lozano. El pibe tenía la posibilidad de definir de zurda, pero falló con la derecha en una inmejorable posición. Después, Milton Delgado habilitó a Merentiel, que llegó mal pisado al área y perfilado para un zurdazo que tapó el arquero con su pie derecho. Más tarde, Paredes ejecutó un tiro libre que Santiago Ascacibar cabeceó en el punto del penal y no fue gol por centímetros.

Sí, Boca manejó la pelota, pero Independiente fue agresivo cuando recuperó y aprovechó el desenfado de Montiel. Hubo un buen trabajo en el medio de Iván Marcone y Ezequiel Avila pivoteó con mucho éxito ante los jóvenes centrales visitantes.

El Rojo tuvo sus chances, pero no acertó en la puntada final. Un remate de Nahuel Banegas por encima del travesaño, un giro de Meza y un remate casi sin ángulo ni puntería, un disparo cruzado de Mateo Pérez Cursi y un contragolpe que pudo ser un golazo pero Montiel resolvió mal, igual que el tiro libre del último minuto de esa etapa inicial.

El segundo tiempo encontró a Boca mejor plantado, consciente de que tenía que tener un mayor protagonismo en el campo rival. Sin embargo, volvió a tener el problema que lo atormentó en el primer capítulo de la tarde, la falta de definición y un irreconocible Merentiel , que tuvo el gol en su pie derecho pero no pudo conectar con precisión un centro de Flores, ya volcado a la derecha, abajo del arco. Tampoco pudo Ascacibar, otra vez de cabeza.

Independiente fabricó una jugada de riesgo con Palais, pero Montero achicó con todo su cuerpo. Y empezó a tener trabajo Herrera, anticipando de arriba y de abajo. El enrulado zaguero xeneize fue muy rápido y ganó siempre. Enfrente también se lució Juan Arrayago, otro juvenil marcador central con futuro.

El Vasco advirtió que necesitaba explosión, sobre todo por la izquierda, y reemplazó a Velasco, pasado de revoluciones y loco efectivo. Entró Sebastián Villa para jugar el mano a mano con Arias. Después, sacó a Merentiel y metió a Enner Valencia. Viera contestó con otro “9”, Iván Morales. No se explicó la salida de Meza ni tampoco la sustitución de Chimy Avila, más allá del buen ingreso -quizá tarde- del pibe Parmo.

Pero todo se resolvió a pedir de Boca en el tiro de esquina que ejecutó Villa, cabeceó Herrera y no tuvo una buena respuesta de Mele. Después, Montero hizo lo suyo, atajar. Y Boca, que ya les había ganado a San Lorenzo y a Racing, tachó a Independiente. Justo antes del Superclásico y cuando viene más derecho que nunca.

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Independiente y Boca se enfrentan este domingo desde las 17 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, por la fecha 14 de la Zona A del Torneo Clausura. El equipo de Rodolfo Arruabarrena llega entonado después de clasificarse a la final de la Copa Sudamericana, mientras que el de Jadson Viera necesita sumar para sostenerse entre los ocho que avanzarán a los playoffs. El árbitro será Nazareno Arasa y el partido se podrá ver por ESPN Premium.

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Redactor de la sección Deportes, especializado en fútbol

Fuente: Clarín