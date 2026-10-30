Mauricio Macri dijo que “no se avanzó nada” en las negociaciones con La Libertad Avanza para lograr un acuerdo electoral

Mauricio Macri reapareció públicamente este jueves por la noche en el evento solidario anual de Hacemos!, organizado por María Eugenia Vidal en el salón Turf del Hipódromo de Palermo. Y allí admitió que "no se avanzó nada" en las negociaciones de un acuerdo electoral con La Libertad Avanza.

" No han avanzado nada " llegó a decir el líder del PRO a cronistas que lo abordaron mientras subía a un ascensor.

La declaración del expresidente fue ratificada por el diputado nacional Fernando de Andreis, también presente en el evento, y quien está al frente de la representación del PRO en las reuniones con los principales funcionario del Gobierno nacional que debaten el acuerdo con el oficialismo.

Además, Macri intentó no opinar sobre la intempestiva ida de Flávio Bolsonaro de Brasil, argumentando que "no está encima del tema". De todos modos, Macri se diferenció de Javier Milei y felicitó a Lula da Silva por el triunfo electoral obtenido este último domingo.

En ese sentido, el PRO le reclamó mayor diplomacia al Gobierno nacional y que "dialogue con los que piensan distinto".

El encuentro organizado por el PRO tuvo como objetivo recaudar fondos para fortalecer y ampliar sus programas de alfabetización infantil y convocó a empresarios, referentes sociales y donantes comprometidos con la educación de niños en contextos de vulnerabilidad.

En su alocución, Macri se alegró "de estar todos juntos acá" y remarcó "es importante porque eso significa que seguimos creyendo ", en alusión a los proyectos sostenidos por el PRO.

Luego, criticó la discusión política que se lleva a cabo en el país: "Vengo de donde están las petroleras más grandes del mundo, los bancos más grandes del mundo y allí se discute seriamente de como mejorar la educación y sobre la implementación de la Inteligencia Artificial".

Y agregó: "En Argentina seguimos discutiendo si el déficit fiscal sí o no, y que el presupuesto, que tendría que ser el lugar de unión de los argentinos porque no sobran los recursos, es una guerra, una batalla. Ni siquiera el presupuesto destinado a educación se puede evaluar. No puede ni siquiera evaluarse eso. Realmente todo esto es política de la mala - se quejó Macri -. Y da bronca porque no estamos en la verdadera discusión", remarcó el exPresidente.

Más tarde resaltó la importancia del proyecto; “El mundo está cambiando muy rápido y cada uno de estos chicos que pasa por el programa tiene que tener una oportunidad. Hoy, la información es universal. Ya no se necesitan grande sumas de dinero para saber qué está pasando. Tenemos que apostar a este programa”, pidió.

La fundación Hacemos impulsó durante este año la consolidación de una red federal de acompañamiento educativo. El trabajo estuvo orientado a fortalecer aprendizajes fundamentales de lectura, escritura, comprensión de textos y matemática , a través de propuestas sostenidas por voluntarios y comunidades.

Durante este 2026, la fundación acompañó a más de 1.000 chicos mediante una red de 55 centros distribuidos en distintos puntos del país, en los que figuran la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, Tucumán, Chaco, Misiones y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y más de 160 voluntarios alfabetizadores participaron de las actividades.

La asociación también impulsó "Cuento con Vos", una iniciativa que promovió el acceso a libros dentro de los hogares y el hábito de la lectura desde la infancia. Los tres programas compartieron un modelo de implementación pensado para facilitar su desarrollo en distintas comunidades y ampliar la cobertura educativa.

Participaron de la ceremonia organizada por Vidal, Jorge Macri, actual jefe de gobierno de la Ciudad; Gabriel Sanchez Zinny (jefe de gabinete porteño); los ministros Mercedes Miguel, Gabriel Mraida y Fernán Quiroz; José Grippo, secretario de gobierno de la Ciudad; el diputado Fernando De Andreis; Julio Contegrand, Sivlia Lospenatto, Sergio Siciliano (procuradores); los diputados provinciales Alex Campbell y Waldo Wolff; y el legislador porteño, Emmanuel Ferrario, quien tiene una cálida relación con Vidal, aunque ahora es parte de la oposición porteña que encarna Horacio Rodríguez Larreta.

El evento, también contó con la participación de empresarios, emprendedores y legisladores, entre otros.

Fuente: Clarín