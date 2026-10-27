Más de 120 efectivos rastrean el río Gallegos en busca de dos hermanos que fueron arrastrados por la corriente en Santa Cruz

Alrededor de 120 efectivos de distintas fuerzas de seguridad y organismos provinciales buscan desde el domingo a dos hermanos de 10 y 12 años que desaparecieron en las aguas del río Gallegos , en el sector conocido como La Toma , dentro del paraje Palermo Aike , a la altura de la Ruta Nacional 40 y a unos 35 kilómetros al sudoeste de la capital de Santa Cruz . El operativo, que se reanudó a las 5:30 del lunes tras una pausa nocturna por protocolo, involucra buzos, rastrillajes terrestres y recorridas en cuatriciclos, mientras la comunidad de Río Gallegos se volcó a las redes sociales y a las instituciones deportivas para pedir por José , de 12 años, y Leo , de 10.

La alerta ingresó al sistema de emergencias 911 alrededor de las 16 del domingo 25 de octubre. Los dos hermanos se encontraban en el río junto a dos adolescentes de 14 y 15 años —amigos de la familia y vecinos del barrio San Benito — cuando la corriente los sorprendió y comenzó a arrastrarlos. Los jóvenes lograron salir del agua, pero perdieron de vista a los niños en cuestión de segundos. Uno de los sobrevivientes fue trasladado al Hospital Regional de Río Gallegos para permanecer en observación y recibir contención.

El testimonio de ese adolescente de 15 años permitió reconstruir lo ocurrido. “El agua nos arrastró” , relató el joven, según recogió el medio patagónico La Opinión Austral . La fuerza de la corriente no les dio margen para reaccionar: aunque los dos mayores alcanzaron un lugar seguro, José y Leo dejaron de estar a la vista. Los padres dieron aviso a la Policía de Santa Cruz y aportaron las características físicas de los niños y la ropa que vestían al momento de la desaparición.

José , el mayor, mide aproximadamente 1,50 metros, tiene cabello oscuro y corto, tez morena, y llevaba puesto un conjunto de la Selección argentina . Leo , el menor, mide alrededor de 1,40 metros, también con cabello oscuro y corto y tez morena, y vestía una remera verde con un short negro. La familia tiene, además, otro hijo.

El despliegue reúne a 25 efectivos de Bomberos, 30 de Policía Caminera, 10 de Seguridad DOR, 6 de Investigaciones, 15 integrantes de Protección Civil, 8 de Prefectura Naval Argentina, 10 de Gendarmería Nacional y 6 de Incendios Forestales . A ese contingente se suman 4 agentes del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración y 6 profesionales de Psicología y Trabajo Social del Hospital Regional . El Grupo Especial de Rescate y Salvamento ( GERS ), dependiente de la Dirección General de Bomberos, y la División de Operaciones Rurales ( DOR ) encabezan las tareas dentro del cauce.

La subsecretaria de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes , Sandra Gordillo , confirmó que los trabajos en el agua se retomaron a primera hora del lunes luego de la pausa nocturna. “Existe un protocolo que amerita no trabajar de noche en agua” , explicó la funcionaria al precisar los motivos de la interrupción. Gordillo detalló que participan la Policía de Santa Cruz , el GERS , la DOR , equipos de buceo, Protección Civil y personal sanitario, entre otras dependencias de seguridad.

La distribución de los equipos responde a la necesidad de cubrir distintos sectores del río de forma simultánea. Mientras los buzos intervienen dentro del cauce, otros efectivos rastrillaron las márgenes a pie y en cuatriciclos. El operativo no se limita al punto donde los menores fueron vistos por última vez: las características de la corriente obligaron a extender las inspecciones aguas abajo y hacia las orillas.

El subjefe de la Policía de Santa Cruz , comisario general Luis Bordón , se refirió a las dificultades del terreno. “La geografía del lugar es complicada y compleja. Para desplazarse, tiene que haber gente que conoce el terreno, porque hay muchos lugares que son pantanosos y peligrosos para circular de a pie” , señaló. Bordón también advirtió sobre los riesgos del río en esa zona: “Por ahí se ven zonas que el río no es profundo, pero a pocos metros ya hay una profundidad importante. En cuanto a la correntada en la parte superior, se ve el río manso, pero por debajo corre una corriente importante que arrastra todo” .

Desde el Ministerio de Seguridad de Santa Cruz advirtieron sobre la peligrosidad del sector debido a la presencia de pozones y solicitaron a los vecinos que se retiren del área para facilitar el trabajo de los rescatistas. Durante la tarde del domingo, una cantidad considerable de personas se había acercado a los cursos de agua de la región para aprovechar las temperaturas, que alcanzaron máximas de entre 19 y 20 ℃ . La emergencia provocó un desplazamiento de vehículos hacia Palermo Aike y complicaciones en la circulación, en particular en el puesto de Güer Aike .

En paralelo a las tareas de campo, el Gobierno de Santa Cruz articuló la intervención de varias áreas. Los ministerios de Salud y Ambiente y de Desarrollo Social colaboran con el operativo: profesionales de Psicología y un trabajador social brindan contención a los padres de los niños, y el Ministerio de Desarrollo Social proveyó bebidas calientes para los bomberos que trabajan en el agua. Vialidad Provincial trasladó una casilla con instalaciones sanitarias para el personal y los familiares. “Estamos trabajando de manera coordinada tanto el personal como el Gobierno hasta que se puedan encontrar a los niños” , remarcó Gordillo.

La intervención del Juzgado de Instrucción N.º 3 también fue confirmada. La actuación judicial se sumó al procedimiento iniciado tras la emergencia, con el objetivo de establecer las circunstancias de lo ocurrido mientras continúan las labores para localizar a los menores.

Mientras el operativo sostenía su ritmo al cumplir 24 horas, la comunidad de Río Gallegos se unió en cadenas de oración por los dos hermanos. El Club Talleres RG , donde José y Leo son jugadores del fútbol infantil, publicó un comunicado en el que expresó su acompañamiento: “Hoy, toda la familia de Club Talleres RG abraza con el corazón a la familia de nuestros jugadores José y Leo, acompañándolos en este momento tan difícil” . La institución pidió a jugadores, profesores, familias y a toda la comunidad que se sumen a “una gran cadena de oración”.

El Atlético Boxing Club se sumó al pedido y expresó su acompañamiento “con mucho cariño a sus familias”. También se pronunció el Club Social y Deportivo Don Bosco , que envió su solidaridad al Club Talleres y a la familia de los niños.

La Liga de Fútbol Sur , a través de su Consejo Directivo, resolvió suspender la totalidad de las actividades deportivas del Departamento de Fútbol Infantil programadas para el martes 27 de octubre .

En su comunicado, la entidad sostuvo que la decisión se adopta “ante la difícil situación que atraviesa nuestra ciudad a raíz de la desaparición de dos niños que forman parte del Club Talleres y participan de las actividades de nuestro fútbol infantil”. La Liga expresó su “más sincero acompañamiento a las familias” y manifestó la esperanza de que los niños “puedan regresar sanos y salvos a sus hogares”.

Fuente: Infobae