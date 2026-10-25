María Corina Machado anunció que regresó a Venezuela: “Estoy aquí, con ustedes”

CARACAS.- La líder opositora venezolana María Corina Machado regresó a Venezuela tras casi un año en el exilio , según confirmó este domingo el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia. La propia dirigente anunció su llegada con un breve mensaje en las redes sociales, sin revelar detalles sobre su paradero ni sobre cómo logró ingresar al país.

“Estoy aquí. Con ustedes” , escribió Machado en su cuenta de X.

Poco después, González Urrutia celebró su regreso: “¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida María Corina, está en territorio venezolano”.

El retorno de la ganadora del Premio Nobel de la Paz representa un desafío político para el chavismo, que la considera su principal adversaria, y abre una nueva etapa para una dirigente que busca recuperar protagonismo en el proceso político venezolano después de meses de ausencia.

¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida Maria Corina, está en territorio venezolano. Hoy es un día muy importante para los venezolanos. Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso! Muy pronto estaré con… https://t.co/2y2oWdy46W

Machado había abandonado el país a fines de 2025 para recibir el Nobel en Oslo, luego de pasar más de un año en la clandestinidad. Desde entonces, había desarrollado su estrategia política desde el exterior, con gestiones ante dirigentes y funcionarios estadounidenses para promover una transición democrática en Venezuela.

Su regreso se produce después de varios intentos frustrados en los últimos meses. Según informó El País , la opositora había buscado volver al país por distintas vías, incluidos vuelos y embarcaciones, sin conseguirlo. Las circunstancias de su ingreso y la ruta que utilizó esta vez todavía no fueron reveladas.

Según informó el periodista David Alandete, del diario español ABC , Machado tiene previsto reaparecer públicamente en el santuario de la Divina Pastora, en Barquisimeto . Alandete señaló que su regreso fue posible gracias a una operación diplomática en la que participaron varios países y que contó con el conocimiento de Estados Unidos. El periodista agregó que, dos semanas atrás, le había preguntado a Donald Trump por el regreso de la dirigente y que el presidente estadounidense le respondió que todo iba a salir bien. Según su versión, el operativo ya estaba en marcha y no habría sido posible sin el visto bueno de Washington.

ABC: María Corina Machado ya está en Venezuela y reaparecerá en minutos en el santuario de la Divina Pastora, en Barquisimeto. Su regreso ha sido posible gracias a una operación diplomática en la que han participado varios países y que ha contado con el conocimiento de Estados…

La vuelta de Machado coincide con un momento de reconfiguración política en Venezuela. En agosto, representantes de una facción de la oposición y el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez iniciaron conversaciones con respaldo de Estados Unidos para avanzar en reformas institucionales y establecer una hoja de ruta política.

Las negociaciones contemplan cambios en el sistema político y electoral, en un proceso que podría sentar las bases para futuras elecciones. Sin embargo, el movimiento político de Machado no participa de esos diálogos , una exclusión que había limitado su capacidad de incidir directamente en las decisiones sobre el futuro del país.

Las conversaciones incluyen la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral, además de la posibilidad de celebrar elecciones regionales antes de los comicios presidenciales. Machado había cuestionado esa secuencia y defendido la necesidad de avanzar hacia una salida democrática que permita elegir un nuevo gobierno.

La dirigente había advertido en septiembre que no podía encabezar el proceso político desde el extranjero . Su regreso le permite intentar recuperar el liderazgo de la oposición desde dentro del país, aunque todavía no está claro cómo responderán las autoridades ni cuáles serán las condiciones para que pueda desarrollar su actividad política.

Machado fue inhabilitada para competir en las elecciones presidenciales de julio de 2024, pese a haber ganado ampliamente las primarias opositoras del año anterior. En su lugar, la oposición presentó a González Urrutia, un exdiplomático que, según las actas electorales difundidas por la oposición, derrotó con holgura a Nicolás Maduro.

El Consejo Nacional Electoral y el máximo tribunal venezolano proclamaron ganador a Maduro, pero la oposición y observadores internacionales cuestionaron el resultado oficial . González Urrutia se convirtió entonces en la principal figura electoral de una campaña que tuvo a Machado como su principal impulsora.

El gobierno de Maduro le había prohibido salir de Venezuela, pero la dirigente consiguió abandonar el país a fines del año pasado para recibir el Nobel. Su retorno había generado tensiones con Washington: según informó Reuters en junio, funcionarios estadounidenses le habían pedido que postergara el viaje.

Machado había sostenido que solo un gobierno serio y democrático podía garantizar la estabilidad necesaria para atraer inversiones internacionales, en un momento en que empresas energéticas extranjeras manifestaron su disposición a ampliar proyectos en el país.

Fuente: La Nación