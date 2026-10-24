Marcela Coronel denunció que su madre de 100 años sufrió violencia de parte de su cuidadora y compartió las brutales imágenes

Esta semana Marcela Coronel celebró en sus redes sociales el cumpleaños de su madre, Berta. “¡Llegó el día mágico y glorioso! Cumplís 100 años y no puedo estar más feliz y agradecida. Tenerte siempre conmigo, voy cumpliendo el sueño de una mamá eterna . Por esta vida y por tu huella profunda. Felices 100, mami. Te amo con todo mi corazón", escribió feliz. Sin embargo, en las últimas horas, el panorama cambió drásticamente porque descubrió que la mujer estaba siendo brutalmente golpeada y agredida verbalmente por su cuidadora . Tras ver las imágenes en las cámaras de seguridad, hicieron la denuncia y la empleada, identificada como Norma Noemí Sandín, de 57 años, quedó detenida.

En la emisión del viernes 23 de octubre de Primicias Ya (América TV) compartieron imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en la casa de la madre de Coronel, en las que se pudieron ver distintos actos de violencia a los que fue sometida la mujer. “Ni los perros hacen tanto ruido como hacés vos. Sentate bien, poné los pies ahí adelante, Berta. No me hagas poner loca, toda la mañana lo mismo con vos ”, se escuchó decir a la cuidadora mientras vestía con brusquedad a la adulta mayor. “Podrida me tiene. Siempre lo mismo con esta reventada. Podrida en vida está”, le gritaba a la par que la golpeaba en la mano y la cara. “Un olor a vinagre tenés, asqueroso el olor, a perro viejo tenés el olor” , le gritó también.

Coronel contó en el programa que fue su hermana quien advirtió lo que estaba sucediendo al revisar detenidamente las grabaciones. “Mandó los videos al chat de la familia. Yo empecé a ver algunos y me descompuse , pero ya con que los vieran ellos y me dijeran que eran gravísimos, les creía”, explicó la periodista. Rápidamente comenzaron a asesorarse sobre cuál era la mejor forma de accionar. Finalmente, decidieron que su madre pasara la noche en su casa para no alterarla .

“Quiero aclarar que mi mamá, además de tener 100 años, es una mujer discapacitada porque tiene demencia bastante avanzada por la edad . Le es imposible defenderse y comunicar lo que le pasa, imposible entender semejante maltrato y crueldad”, remarcó.

En cuanto a Sandín, la cuidadora, dijo que llevaba dos años trabajando con su madre y, aunque supo tener “malas contestaciones” hacia la familia, siempre se mostró bien con Berta. No obstante, reconoció que hace poco la médica de su madre le expresó sus sospechas hacia lo que realmente podía estar sucediendo. “Pasó la noche y a la mañana uno de mis sobrinos fue a hacer la denuncia con todos los videos. Seis policías fueron a la casa de mi mamá con él”, explicó la periodista y acto seguido reveló la frase que la cuidadora les dijo a las autoridades: “Bueno, si me van a llevar detenida, que mi marido me lleve cigarrillos a la comisaría. Le voy a pedir eso” .

“Yo, que tengo una voz, decido usarla para el bien. Sentí que lo que me estaba pasando a mí le pasa a muchísima gente y que realmente es una pregunta el qué hacer cuando tus padres son grandes y elegís gente que los tiene que cuidar”, sostuvo Coronel sobre su decisión de hacer público no solo el caso de su madre, sino las escalofriantes imágenes.

Norma Noemí Sandín quedó demorada en la Comisaría Comunal Número 5 y posteriormente trasladada al Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires , ubicado en Cochabamba 120, donde el lunes 26 de octubre le tomarán declaración. Las cámaras de América Noticias (América TV) registraron el momento en que la mujer descendió del patrullero esposada e ingresó al lugar. En la vereda estaba su marido, quien al ser abordado por la prensa dijo: “Salí de acá, cualquiera comete un error ”.

Momentos más tarde, el hombre volvió a hablar frente a la cámara. “No me parece bien lo que hizo, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Nada más“, expresó mientras hablaba por teléfono. Dijo que “no entendía” por qué su esposa hizo lo que hizo y les pidió disculpas a Coronel y su familia .

Fuente: La Nación