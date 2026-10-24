Francia y una nueva protesta contra el gobierno: calles tomadas, locales cerrados y 70.000 policías desplegados

Miles de manifestantes empiezan a marchar este sábado en distintas ciudades de Francia como parte de una nueva jornada de movilización , que cuenta con una importante convocatoria de distintos sectores sociales. El gobierno busca restringir la participación de los “grupos de ultraizquierda” y dispuso un gran operativo con más de 70.000 agentes de seguridad , mientras comercios y museos cerraron para evitar saqueos y disturbios.

El dispositivo desplegado por la administración del presidente Emmanuel Macron incluye unidades de élite de la policía, efectivos de la Gendarmería Nacional , soldados de la misión de vigilancia Sentinelle , vehículos blindados, helicópteros y drones en las principales zonas céntricas.

Además, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, aseguró que las fuerzas de seguridad están plenamente movilizadas y listas para actuar en los puntos estratégicos de conflicto. “ Seremos intransigentes ”, dijo al detallar las acciones previstas para la jornada.

Las medidas buscan prevenir nuevos episodios de violencia tras las protestas del sábado pasado—ya conocido como 17-O—, que dejaron cerca de 3000 locales comerciales dañados o saqueados en todo el país.

Es en este contexto que los principales museos nacionales decidieron no abrir sus puertas, entre ellos el Museo del Louvre , el Museo de Orsay , el Grand Palais , el Petit Palais , el Museo Picasso , la Maison Victor Hugo y la Bibliothèque nationale de France . Por su parte, el Château de Versailles suspendió el ingreso de visitantes a partir del mediodía. Además, la feria de arte contemporáneo Art Basel resolvió cancelar las actividades previstas en el Grand Palais para todo el fin de semana, mientras que las galerías participantes retiraron y desmontaron las obras expuestas al aire libre.

En términos de transporte, se dispuso el cierre preventivo de 24 estaciones de subterráneo, entre las que se encuentran Charles de Gaulle - Étoile , Concorde , Champs-Élysées - Clémenceau , Odéon y Saint-Germain-des-Prés . La empresa estatal RATP interrumpió el servicio en tramos de las líneas 2, 6 y 12 del metro, la circulación de dos líneas de tranvía y el recorrido habitual de catorce líneas de colectivos. En paralelo, más de 110 estaciones del sistema de bicicletas quedaron fuera de servicio dentro de los perímetros de seguridad.

En el sector comercial, los negocios del centro parisino reforzaron sus vidrieras con paneles de madera para evitar ataques. Grandes firmas internacionales se sumaron a las medidas preventivas; Apple tiene cerradas sus tiendas en la capital, al tiempo que suspendió la atención en sus locales ubicados en las ciudades de Lille , Bordeaux , Strasbourg y Aix-en-Provence .

El movimiento de los chalecos amarillos coordina cerca de 500 acciones en todo el territorio francés, con presencia confirmada en 86 rotondas, 21 estaciones de servicio, 33 terminales ferroviarias, 17 puentes y 17 cabinas de peaje.

Las columnas de marcha agrupan a estudiantes secundarios, organizaciones sindicales y sectores autoconvocados que reclaman por el aumento del costo de vida y los recortes en los servicios públicos.

Fuente: La Nación