MAR DEL PLATA - Dos episodios de violencia a la salida de boliches: una pelea quedó filmada y otro joven fue hospitalizado tras un robo

ZONALES

Dos episodios violentos se registraron durante la madrugada de este domingo en las inmediaciones de dos boliches de Mar del Plata. Uno de los enfrentamientos quedó registrado en un video que se viralizó en las redes sociales, mientras que en el segundo caso un joven sufrió lesiones de consideración y fue víctima del robo de su teléfono celular.





El primero de los hechos ocurrió alrededor de las 6.30 en la zona de Independencia y Almirante Brown, donde cerca de diez jóvenes comenzaron a discutir por motivos que se desconocen. La situación escaló hasta convertirse en una pelea a golpes, en medio de la cual un automóvil Chevrolet Corsa realizó maniobras peligrosas para intentar dispersar a los involucrados.





En las imágenes se observa al vehículo, con el baúl abierto, avanzar y retroceder mientras los jóvenes se enfrentan. En un momento, uno de ellos cayó al suelo y recibió golpes y patadas de varias personas, mientras algunas mujeres gritaban e intentaban separarlos.





El conductor realizó luego un giro en U y circuló en contramano para alejarse del lugar. Varios jóvenes corrieron detrás del auto y uno de ellos le arrojó un objeto que parecía ser parte de un paragolpes. La secuencia continuó con el vehículo avanzando lentamente y una de sus puertas traseras abierta, hasta que finalmente se retiró con uno de los jóvenes a bordo.





De acuerdo con la información publicada por LA CAPITAL, pese a la violencia de las imágenes no se registraron ingresos de personas con heridas de gravedad en los hospitales de la ciudad ni daños materiales en la vía pública vinculados con ese episodio.





El segundo hecho ocurrió en las inmediaciones de un boliche ubicado en la zona de Colón y la costa. Allí, un joven fue golpeado y sufrió lesiones de relevancia, además de que le robaron el teléfono celular. Debido a la gravedad de las heridas, debió ser hospitalizado.





Por este caso se inició una investigación judicial a cargo del fiscal Carlos Russo, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.