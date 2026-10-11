Milei emprende el martes su quinto viaje en el año a Estados Unidos y luego inicia otra excursión a España para apoyar a sus aliados de la derecha

A lo largo de su mandato Javier Milei ha reiterado varias veces que "odia viajar" al exterior porque extraña a sus perros mastines. Pero ha disimulado bien ese sentimiento visto las millas que ha acumulado en menos de tres años de presidencia. Las próximas 2 semanas, por caso, lo tendrán bastante ocupado en sendas travesías que encabezara por Estados Unidos -la quinta visita en 2026 al país que gobierna Donald Trump- y por España.

Este martes el mandatario abordará con una reducida comitiva, que esta vez no sumará a su hermana Karina Milei, el ARG-01, que en julio fue sometido a un chequeo integral en Miami, para participar de un evento de la comunidad hispana aunque también podría tener un acercamiento a la administración republicana que en pocas semanas enfrentará elecciones claves para renovar ambas cámaras del Capitolio.

El libertario aterrizará en Washington este miércoles para participar esa noche de la Official Hispanic Heritage Gala (Gala Oficial de la Herencia Hispana), donde está previsto que pronuncie un discurso como invitado de honor. El evento se celebrará en el auditorio Andrew W. Mellon y reunirá a dirigentes políticos, empresarios, inversores, diplomáticos y otras figuras. Durante la gala recibirá el “Reconocimiento al Liderazgo y al Impacto Global en el marco de la Herencia Hispana”.

Entre los invitados figura Eduardo Bolsonar o, hermano de Flávio Bolsonaro, quien disputará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil el próximo 25 de octubre frente al actual mandatario, Lula da Silva . El libertario viene de celebrar la victoria en primera vuelta del hijo del detenido ex presidente Jair Bolsonaro . También se espera la participación de Matt Schlapp, quien dirige la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

El jueves será el último día de agenda del libertario en la capital norteamericana: participará de una actividad con representantes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Ya tiene listo un discuso intitulado: “El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo”. Como sucedió con su afiebrada agenda exterior de 2024, también en este caso volverá a recibir una distinción : el premio “Global Champion of Free Enterprise”, en reconocimiento a su defensa de los principios de la libre empresa y la libertad económica.

El libertario también intervendrá en un encuentro centrado en la lucha contra el antisemitismo , al que se espera asistan el empresario Marcelo Mindlin, actual presidente de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), y el rabino Yehuda Kaploun, enviado especial de Estados Unidos para combatir el antisemitismo. No se descarta en que alguna de sus alocuciones, Milei respalde al gobierno de Trump que el 3 de noviembre deberá enfrentar al ojo público en las elecciones de medio término .

El viernes 16 a las 8.30, en tanto, se prevé que el jefe de Estado argentino regrese a bordo del avión presidencial al sector militar del Aeroparque metropolitano. Pero solo tendrá el fin de semana para descansar y concentrase en la gestión de gobierno.

El lunes 19, en tanto, Milei volverá a abordar el Boeing 757-256, que fue configurado con un moderno sistema de internet para que el libertario pueda intervenir en cualquier conversación digital, que lo depositará 12 horas más tarde en Madrid.

En principio, el mandatario intentará emular el apoyo que le dio a Flávio Bolsonaro - "cuando estaba 10 puntos abajo" de Lula en las encuestas- y prodigárselo a los candidatos de derecha de las elecciones que se realizarán en noviembre en España . Volverá a confrontar con el jefe de gobierno Pedro Sánchez que, sumido en una crisis interna, decidió adelantar los comicios.

Aunque no está cerrada su agenda en la nación ibérica, Milei participaría de encuentros académicos y empresariales, pero también hará foco en lo político. En principio, el libertario tiene previsto reunirse con los dirigentes opositores con los que tiene una gran sintonía ideológica: Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, y el diputado y referente de VOX, Santiago Abascal.

Mientras que la alcaldesa madrileña es una de las principales dirigentes del Partido Popular, que conduce Alberto Núñez Feijóo , Abascal es el líder del partido que representa a un sector más radicalizado y ultraconservador de la política de ese país. Como sea, MIlei tiene previsto partir de Madrid el jueves 22 y recién regresaría a la Argentina por la mañana del viernes 23.

Redactor de Política.

Fuente: Clarín