Mandan a juicio 24 empleados y sindicalistas que ocuparon planta de FATE tras el cierre

Casi ocho meses después del cierre de la empresa de neumáticos FATE , se definió que 24 empleados y sindicalistas serán sometidos a juicio por mantener ocupadas las instalaciones de la planta . Desde que la fábrica cesó en su actividad, un grupo de trabajadores e integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) se mantiene en el lugar, con una rotación permanente. La fábrica estuvo al borde del desalojo por una orden judicial que, luego, fue suspendida.

El juez de garantías de San Isidro Esteban Rossignoli elevó a juicio a 24 personas que forman parte de la ocupación de la planta de FATE en la localidad de Virreyes (San Fernando) y que integran la conducción del Sutna. Alejandro Crespo , secretario general del gremio, está entre los elevados a juicio.

“Pretenden, por medio de la persecución y el hostigamiento judicial poner fin a una lucha justa contra un ilegal lockout patronal. No comprenden que los trabajadores no vamos a bajar la cabeza ante semejante injusticia. Madanes [ Javier Madanes Quintanilla , dueño de FATE] tendrá mucho dinero y poder, pero los trabajadores tenemos la razón y toda la opinión pública lo sabe. Este conflicto ha alcanzado la atención y el apoyo de todo el pueblo trabajador argentino”, subrayó Crespo al criticar la decisión del juez Rossignoli.

La planta de FATE se cerró el 18 de febrero, cuando los 920 empleados se encontraron en el ingreso con un letrero en el que se explicaba que el cese de actividades de debió a que “los cambios en las condiciones de mercado” son tales que “obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente”.

Luego del cierre, el Sutna montó una permanencia en la fábrica de FATE, con una porción de los empleados despedidos que alternan para mantener ocupado el lugar. El magistrado había determinado el desalojo el mismo día de cierre de la fábrica, tras un pedido del fiscal Marcelo Fuenzalida , porque los sindicalistas y empleados ingresaron a la planta, a las 6.30, provocando daños al alambrado perimetral y forzando una puerta, que abrieron a las patadas.

La decisión del desalojo fue apelada y quedó frenada. Pero, el 17 de septiembre, la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro (integrada por Juan Eduardo Stepaniuc , Leonardo Pitlevnik y Luis Cayuela ) ordenó desalojar la fábrica de neumáticos. La orden no se cumplió de inmediato y el Sutna consiguió otro fallo que la frenó: la misma sala suspendió el desalojo al conceder un recurso de casación, por lo que la situación se resolverá en una instancia superior.

En paralelo a la ocupación de la fábrica, el Sutna reclama a la jueza Liliana Rodríguez Fernández , titular del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 17, que libere pagos de quincenas adeudadas, correspondientes a los meses que lleva cerrada la planta.

Fuente: La Nación