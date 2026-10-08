La CGT salió a la calle “en defensa de la industria nacional” y posterga la definición sobre un paro general

En una continuidad de su plan de lucha, la Confederación General del Trabajo (CGT) se movilizó esta tarde hacia la Secretaría de Industria en rechazo al rumbo económico de la gestión de Javier Milei. Si bien hay algunos sectores de la oposición que interpretaron la protesta de hoy como un anticipo de lo que podría ser un nuevo paro general, desde la cúpula de la central sindical tomaron por ahora distancia de esa posibilidad, que se debatirá después del 11 de noviembre, cuando culmine la visita de tres días al país del papa León XIV.

La CGT, que no se plegó el martes último a la protesta contra la Corte Suprema de Justicia por el fallo que liberó la venta de tierras a extranjeros, le sumó tintes nacionalistas a la consigna de la marcha de hoy. “Las Malvinas son argentinas, la industria nacional también” , rezó la convocatoria cegetista, que contó con la participación de dirigentes y militantes de los principales sindicatos.

El epicentro fue la Secretaría de Industria, a cargo de Pablo Lavigne, un funcionario que responde a Luis Caputo, el ministro de Economía. “Hicimos un análisis de la situación económica, productiva y social, y llegamos al diagnóstico de que hay crecimiento del desempleo, de la pobreza y baja del poder adquisitivo. Necesitamos seguir en este plan de lucha que venimos llevando adelante con las otras centrales, así que el próximo jueves haremos una movilización en defensa de la industria nacional”, expuso Jorge Sola, jefe del Sindicato del Seguro y uno de los integrantes del triunvirato de mando de la CGT.

Se improvisó un escenario sobre el acoplado de un camión en las intersecciones de Diagonal Sur y Perú. Hablaron los tres jefes de la CGT y se leyó un documento.

“El diagnóstico de situación es claro: estamos ante un gobierno que lleva adelante un modelo político, económico y social monitoreado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), en función de intereses que no son los nuestros. Un modelo que está destruyendo el sistema productivo nacional, sobre todo el de las pequeñas y medianas empresas, con aumento de la desocupación, deterioro de los ingresos y de las condiciones laborales, brutal caída del consumo interno y signos claros de recesión; alta presión impositiva, desplome de la inversión, falta de financiamiento y costos desmedidos de los servicios públicos”, dice el primer fragmento del documento.

Y añade: “Las consecuencias también son claras y están a la vista: una situación social angustiante, creciente pobreza y marginalidad; cientos de miles de hogares con carencias alimentarias severas y un endeudamiento familiar descontrolado que dispara graves alarmas en materia de salud mental; jubiladas y jubilados en condiciones de precariedad existencial que no pueden comprar siquiera sus medicamentos; personas con discapacidad sin atención; desfinanciamiento del sistema de salud, del sistema educativo, de la investigación científica, de la obra pública, de la infraestructura vial y del transporte. En definitiva, un deterioro general de la calidad de vida de la población que pone en riesgo la paz y la convivencia”.

En otro párrafo, señala: “No hay dos velocidades en este programa económico vigente: hay dos economías. Una, para muy pocos, concentrada en sectores que capturan la mayor parte de la renta. Y la otra, la de la microeconomía popular, que transitamos cotidianamente las grandes mayorías, donde «la plata no alcanza» y la situación de las y los trabajadores —ocupados, subocupados, precarizados y desocupados— es cada vez peor".

La intención de la cúpula sindical es forzar al Gobierno a convocar a la CGT y a los empresarios nucleados en la Unión Industrial Argentina para conformar una mesa de diálogo frente a la caída del empleo y la producción. “Necesitamos un proyecto industrial que piense en un modelo de producción, de desarrollo, de generación de puestos genuinos y formales, con derechos sociales y con salario digno. No estamos de acuerdo con una apertura indiscriminada de la importación , que significa el rompimiento del tejido productivo”, explicó Sola la semana pasada, cuando se confirmó la movilización de esta tarde.

En la hoja de ruta de la CGT se proyecta una marcha federal para el fin de año que podría coincidir con un paro general. De concretarse, sería el quinto contra la gestión de Milei. Nada de eso se resolverá antes del 11 de noviembre, cuando termina la visita del Papa al país. Con la llegada de Léon XIV, los gremios buscan reivindicar su agenda de reclamos, apoyada por la Iglesia. “Estamos convencidos de que su llegada va a ser un enorme hecho y entendemos que también va a dejar políticamente la posibilidad de dar su mensaje, que no es necesariamente partidario, pero va en sentido con la justicia social”, dijo Sola.

Fuente: La Nación