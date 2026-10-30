MADARIAGA: Trasladan de urgencia en un vuelo sanitario al jinete Luis Prátula

MADARIAGA





El bicampeón nacional sufrió graves lesiones al ser aplastado por un caballo durante una jineteada en la Fiesta del Talar, en General Madariaga. Fue intervenido quirúrgicamente nuevamente este mediodía y será derivado en un avión sanitario de la Dirección Provincial de Aeronáutica.





Se confirmó el traslado de urgencia del jinete Luis Prátula al Hospital San Martín de La Plata, luego de que se consiguiera una plaza en ese centro de salud para continuar con su atención médica. El bicampeón nacional permanecía internado en terapia intensiva en el Hospital Municipal de General Madariaga, donde fue asistido tras el grave accidente que sufrió durante una jineteada en la Fiesta del Talar el día jueves.





Prátula resultó aplastado por un caballo mientras realizaba una monta en la categoría grupa. Como consecuencia del accidente sufrió una fractura de pelvis, con sangrado derivado de la lesión. Según la información difundida por su entorno, los profesionales habían descartado una lesión en el bazo y el paciente permanecía con un drenaje.





Además, se informó que fue sometido a una nueva intervención quirúrgica durante el mediodía de este viernes, aunque hasta el momento no trascendieron detalles sobre el procedimiento ni sobre su resultado.





La derivación se realizará mediante un vuelo sanitario de la Dirección Provincial de Aeronáutica, a bordo de un avión Cessna Grand Caravan. De esta manera, se concretará su traslado al Hospital San Martín de La Plata, donde continuará recibiendo atención especializada.





La evolución del reconocido jinete mantiene en vilo al ambiente campero y de la jineteada. Familiares, amigos y allegados continúan solicitando acompañamiento y oraciones por su recuperación.