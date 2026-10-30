MADARIAGA: Aprehendieron a un conductor que circulaba en un auto con pedido de secuestro por hurto

MADARIAGA

En un control realizado sobre la Ruta Provincial 74, a la altura del kilómetro 5,5, fue aprehendido un hombre de 32 años que conducía un Renault Clio con pedido de secuestro activo por una causa de hurto agravado.





El procedimiento se llevó adelante en el marco del operativo de seguridad dispuesto por el inicio de la 31.ª edición de la Fiesta del Talar 2026, con intervención de personal de seguridad vial y motorizada.





Según se informó, al interceptar el vehículo y consultar sus datos en el sistema 911, los efectivos constataron que registraba un pedido de secuestro activo desde el 21 de octubre de 2026, requerido por un organismo judicial de Mar del Plata.





Ante esa situación, se procedió al secuestro del automóvil y a la aprehensión de su conductor, domiciliado en General Madariaga.





La Fiscalía interviniente avaló el procedimiento y dispuso iniciar actuaciones por encubrimiento, notificar al hombre de la formación de la causa conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal y secuestrar el vehículo. Posteriormente, el aprehendido recuperó la libertad.