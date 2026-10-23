MADARIAGA: Quiso comprar una cartera con 60% de descuento y era una estafa

Una vecina de General Juan Madariaga fue víctima de una maniobra de estafa informática luego de intentar realizar la compra de productos a través de una página de internet engañosa que simulaba pertenecer a la conocida firma de indumentaria y accesorios Prüne
El hecho se desencadenó cuando la damnificada accedió a un enlace que se promocionaba con un supuesto 60% de descuento en artículos de la marca
Al concretar el pago mediante el escaneo de un código QR, el dinero fue derivado a una cuenta a nombre de la firma "PAGSMILE"
El engaño y la confirmación de la firma oficial
La maniobra fraudulenta quedó al descubierto horas más tarde, cuando la mujer intentó comunicarse vía WhatsApp con el canal oficial de atención al cliente de la marca para solicitar el número de seguimiento de su pedido
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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