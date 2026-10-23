MADARIAGA: Quiso comprar una cartera con 60% de descuento y era una estafa

MADARIAGA





Una vecina de General Juan Madariaga fue víctima de una maniobra de estafa informática luego de intentar realizar la compra de productos a través de una página de internet engañosa que simulaba pertenecer a la conocida firma de indumentaria y accesorios Prüne .





El hecho se desencadenó cuando la damnificada accedió a un enlace que se promocionaba con un supuesto 60% de descuento en artículos de la marca . Tras seleccionar los productos, abonó la transacción por un monto total de $116.775 mediante una transferencia enviada desde la cuenta de Mercado Pago de su cónyuge .





Al concretar el pago mediante el escaneo de un código QR, el dinero fue derivado a una cuenta a nombre de la firma "PAGSMILE" .





El engaño y la confirmación de la firma oficial





La maniobra fraudulenta quedó al descubierto horas más tarde, cuando la mujer intentó comunicarse vía WhatsApp con el canal oficial de atención al cliente de la marca para solicitar el número de seguimiento de su pedido . En ese momento, desde la empresa le informaron que no registraban ninguna compra a su nombre y le advirtieron que había ingresado a una plataforma apócrifa que no correspondía a la tienda online oficial .



