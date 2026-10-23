La Justicia pide que la Ciudad y la Provincia eviten hacer dos elecciones a la vez, con sistemas de votación distintos, en 2027

La posibilidad de que la Ciudad y la provincia de Buenos Aires hagan coincidir sus elecciones locales con las presidenciales de 2027 encendió alarmas en la Justicia electoral. En la Cámara Nacional Electoral advierten que la utilización de dos instrumentos de votación diferentes, con urnas separadas para los cargos nacionales y provinciales, podría generar complicaciones logísticas, mayores exigencias de seguridad y demoras para los votantes .

La preocupación alcanza a dos de los principales distritos electorales del país. En provincia de Buenos Aires vota casi el 40% del total del país y en CABA, cerca del 8%. Según pudo saber Clarín, en la Cámara Nacional Electoral preocupa que la realización de elecciones concurrentes supone un desafío que va mucho más allá de disponer dos boletas en cada mesa. Implica organizar dos circuitos de votación, garantizar la custodia de dos urnas y coordinar la intervención de las fuerzas de seguridad durante toda la jornada electoral.

Además, el tiempo necesario para emitir el voto podría extenderse . Bajo el esquema que genera preocupación en la Justicia, cada elector debería votar primero por los cargos nacionales y después por los locales, con instrumentos diferentes y procedimientos que deben coordinarse dentro de un mismo establecimiento.

En la Cámara consideran que esa combinación puede afectar el funcionamiento de las mesas , especialmente en los distritos con mayor cantidad de votantes.

La advertencia cobra relevancia porque en 2027 se utilizará por primera vez la Boleta Única de Papel para elegir presidente. El sistema debutó en las elecciones legislativas nacionales de 2025, pero su implementación en una presidencial representará un mayor desafío para las autoridades electorales.

A esa situación se sumaría, en caso de concurrencia, la necesidad de utilizar un instrumento distinto para las elecciones locales. En la provincia de Buenos Aires rige el sistema tradicional de boletas partidarias, conocido como lista sábana , mientras que la Ciudad cuenta con su propio régimen electoral y antecedentes de utilización de la Boleta Única Electrónica.

En el organismo advierten que el despliegue de urnas adicionales implica también mayores movimientos de las fuerzas de seguridad y una organización más compleja de la cadena de custodia, desde la distribución del material electoral hasta su resguardo y traslado una vez finalizada la votación.

La preocupación de la Justicia electoral tiene un antecedente concreto . En las PASO de agosto de 2023, la Ciudad de Buenos Aires realizó elecciones concurrentes con dos sistemas distintos: boletas partidarias de papel para los cargos nacionales y Boleta Única Electrónica para elegir a las autoridades locales.

La experiencia estuvo marcada por largas filas, demoras para votar y problemas técnicos en las máquinas utilizadas para la elección porteña. La jueza federal con competencia electoral, María Servini , cuestionó duramente la organización de los comicios y advirtió que las dificultades habían afectado el normal desarrollo de la jornada .

La situación derivó en la decisión de abandonar la boleta electrónica para las elecciones generales de octubre de ese año. Finalmente, los porteños eligieron autoridades nacionales y locales mediante boletas de papel, que se colocaron en un mismo sobre y en una única urna.

Desde la Cámara Nacional Electoral aclaran que la definición sobre cuándo realizar las elecciones provinciales y locales corresponde a cada jurisdicción . Son las autoridades políticas de cada distrito las que pueden resolver si convocan a las urnas en la misma fecha que la Nación o si desdoblan sus comicios.

La legislación nacional contempla la posibilidad de realizar elecciones simultáneas o concurrentes, pero establece reglas específicas para coordinar ambos procesos . Con la incorporación de la Boleta Única de Papel, la normativa dispone que las categorías nacionales y locales no pueden compartir una misma boleta y que, cuando se utilicen instrumentos separados, también deben disponerse urnas diferentes.

En ese escenario, la Justicia electoral busca instalar con anticipación una discusión sobre las condiciones materiales en las que deberían organizarse los comicios.

A este debate se agrega otro, también central: si en 2027 habrá PASO a nivel nacional (y local) como prevé hoy la ley o sí, como impulsa el Gobierno, las primarias quedarán suspendidas o eliminadas. Para este tema, la Justicia electoral también pide una definición en el corto plazo.

Fuente: Clarín