Ariel Vallejo, de una panadería barrial a una fortuna sospechosa bajo la sombra de Chiqui Tapia

Ariel Vallejo contó que, a los 14 años, organizaba torneos de fútbol en las calles de Banfield, marcaba los arcos con cuatro adoquines, cobraba la inscripción a los equipos y hasta vendía bebidas a los jugadores. Casi tres décadas después, el fútbol se convirtió en una de las principales plataformas de su negocio, con Sur Finanzas como sponsor de la AFA, la Selección Argentina y varios clubes de fútbol.

"Tengo noción de los números desde los 8 años", contó Vallejo en una entrevista publicada por su propia empresa. En ese relato sobre sus orígenes, el financista se presentaba como un emprendedor que empezó desde abajo, probó distintos negocios y encontró en las finanzas la actividad que le permitió crecer.

Ariel Maximiliano Vallejo nació en Banfield en 1985 . Su empresa financiera creció con rapidez y lo acercó a Claudio "Chiqui" Tapia , el presidente de la AFA. Esa relación le dio visibilidad y facilitó el contacto con dirigentes de clubes. Pero este viernes detuvieron al financista en una causa judicial que investiga maniobras de lavado de dinero, evasión fiscal y asociación ilícita.

Antes de construir Sur Finanzas, Vallejo pasó por distintos emprendimientos comerciales. Tuvo una panadería, un corralón de materiales y una agencia de remises . Su incursión en el negocio financiero llegó en 2020 , cuando ingresó como accionista de Centro de Inversiones Concordia, una casa de cambio de la zona sur del Conurbano bonaerense. Dos años después, adquirió otra firma del rubro, Ars Cambios. Fuentes del mundo financiero recordaron su vínculo cercano con Elías Piccirillo, el exesposo de Jesica Cirio.

A partir de esas operaciones empezó a desarrollar Sur Finanzas, que luego amplió su actividad con préstamos a clubes de fútbol y acuerdos comerciales con la AFA . "Sé lo que es no tener, sé lo que es tener mucho y sé lo que es volver a tener", afirmó al recordar su trayectoria. Esa historia de emprendimientos sucesivos forma parte de la imagen que construyó el empresario, que encontró en los préstamos y el cambio de divisas la base de su crecimiento vinculada al "Chiqui" Tapia.

Sur Finanzas amplió su presencia en el sur del Gran Buenos Aires, abrió sucursales y sumó servicios para comercios y empresas. También desarrolló una billetera virtual, Sur Finanzas PSP.

La expansión de la empresa también le permitió a Vallejo sumar exposición pública y viajar por el mundo. En pocos años pasó de ser un empresario conocido en el circuito financiero del sur bonaerense a convertirse en un interlocutor habitual de dirigentes deportivos y en un poderoso sponsor, antes de que los tribunales federales posaran la lupa sobre el verdadero origen de sus fondos.

Vallejo admitió públicamente el valor comercial de su cercanía con el titular de la AFA, a quien conoció a fines de 2022. "Cuando subís la foto con Tapia, es más fácil tener la relación comercial con los equipos de fútbol", admitió en una entrevista radial. Y su frase de cabecera era: "Somos la billetera del fútbol". Su gran apuesta era lanzar una tarjeta de crédito con la imagen de Lionel Messi. Tenía un acuerdo con Mastercard, que se canceló cuando avanzó la investigación judicial.

Pero su crecimiento empezó a quedar asociado a operaciones que hoy están bajo una investigación judicial, que busca reconstruir el recorrido de los fondos que manejó Sur Finanzas y determinar si las operaciones de la empresa y de sociedades vinculadas permitieron canalizar dinero de origen ilícito .

La causa analiza movimientos financieros, operaciones de cambio, transferencias bancarias y transacciones realizadas a través de la billetera virtual de la compañía, por donde se sospecha que circularon $ 818.000 millones.

Los investigadores también pusieron la lupa sobre irregularidades tributarias. Según las estimaciones incorporadas al expediente, el perjuicio fiscal podría superar los $ 12.700 millones. El reclamo total de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que contempla otros conceptos, supera los $ 23.000 millones.

La pesquisa no se limita a las cuentas de la financiera. También alcanza a sociedades relacionadas con Vallejo y su entorno familiar -como la firma Cluster Palace Beach SA-, y examina compras de inmuebles y vehículos de alta gama, algunas de ellas realizadas en efectivo.

Entre los bienes bajo análisis figura una propiedad en el country Saint Thomas, en Canning, adquirida por US$ 500.000 en efectivo , además de una flota de autos importados, como una Ferrari California -inscripta a nombre de esa sociedad- cuya venta se concretó dos días después de que la empresa recibió una notificación de fiscalización de ARCA.

El expediente también avanzó sobre la relación entre las distintas empresas y las personas que participaron en sus operaciones. Los investigadores buscan determinar quiénes aportaron los fondos, quiénes los recibieron y si existieron maniobras para ocultar su origen o darles apariencia legal.

Antes de quedar detenido, Vallejo habló de buscar otras actividades fuera del sector financiero. Planeaba abrir un restaurante en Miami. También mencionó la posibilidad de abrir una joyería y buscar un socio para ese emprendimiento.

En un video que subió a sus redes sociales, después de que la Justicia le prohibiera prestar servicios financieros, Vallejo dejó abierta también otra alternativa: "Capaz hacemos algún curso de dirigente deportivo . Quién sabe", dijo al hablar de su eventual regreso al mundo del fútbol.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín