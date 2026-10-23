Dirigentes del PJ volvieron a reunirse para avanzar en una alternativa a Cristina y Kicillof

COMODORO RIVADAVIA.– El grupo de dirigentes peronistas que en mayo se reunió en Parque Norte para empezar a construir una alternativa a los liderazgos de Cristina Kirchner y Axel Kicillof tuvo este viernes una nueva escala en la Patagonia.

En Comodoro Rivadavia , representantes de distintas provincias participaron del tercer encuentro de un espacio que busca ampliar la discusión partidaria y darle un perfil federal.

La reunión convocó a Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel, dos de los impulsores de la cumbre de Parque Norte, junto a los diputados nacionales Moira Lanesán y Juan Pablo Luque. También participaron el intendente de Pilar, Federico Achával; el de Río Gallegos, Pablo Grasso; el de Río Grande, Martín Pérez, y dirigentes de la Patagonia.

La serie había comenzado en la ciudad de Buenos Aires y continuado en Entre Ríos. En Parque Norte, los organizadores reunieron a más de 4000 dirigentes y militantes y plantearon la necesidad de acordar una propuesta política antes de discutir candidaturas. También buscaron mostrar un espacio amplio, con dirigentes territoriales y representantes sindicales, capaz de disputar el rumbo del peronismo rumbo a 2027.

En Comodoro, la convocatoria puso el acento en las demandas de las provincias y en la intención de correrse de la interna bonaerense . La agenda incluyó la producción, el empleo y la autocrítica partidaria, en un planteo que apunta a sostener los encuentros en distintos territorios.

Durante el encuentro, Tolosa Paz planteó que el peronismo debe debatir ideas y dar una respuesta a la situación de la Patagonia. “Es sumamente necesario que el peronismo debata y llegue a Comodoro buscando lo que prometimos hacer durante todo el año. Discutir mucho de las ideas, poco de las cosas y nada de las personas y, sin embargo, poner todo el acento del debate en la realidad de lo que está sufriendo la Patagonia con este gobierno nacional”, dijo.

También se refirió a la pérdida de puestos de trabajo vinculada con la salida de YPF y a la necesidad de discutir alternativas productivas para la región.

“Las ciudades están siendo devastadas; la salida de YPF generó la pérdida de más de 10.000 puestos de trabajo y requiere de la política una respuesta concreta”, afirmó.

Tolosa Paz describió como “trágico” el escenario de Chubut y mencionó las distintas realidades de Trelew, la Meseta y la comarca. “Sufren la desindustrialización de la Argentina. Un proceso parecido al de los 90 y se repite con más velocidad y fuerza con compromiso en la entrega”, sostuvo.

Sobre la construcción política rumbo a 2027, afirmó que la unidad es posible y vinculó ese objetivo con la discusión de propuestas. “El próximo presidente necesita tener claras las realidades para los 47 millones de argentinos. No pensamos que es difícil llegar a la unidad. Las ideas ordenan; necesitamos aquí los que en el pasado cometieron errores y creemos que estamos dispuestos a revisarlos. Creemos en el equilibrio fiscal, pero con equilibrio social. Estamos aquí los que miramos la Patagonia y reconocer no solo su soberanía, sino su enorme geopolítica, no para que entren divisas, sino para generar trabajo; ese es el secreto para llegar a la síntesis de idea”, dijo.

Por último, Tolosa Paz se refirió al vínculo con Cristina Kirchner y Axel Kicillof. “Queremos ordenar a la fuerza mayoritaria. No estamos alejados de Cristina Fernández y de Axel Kicillof, dialogamos con todos los dirigentes de Argentina. Trabajamos en cómo representar con distintas visiones, ideas y experiencias. Es un diálogo constructivo, la sociedad tiene que elegir cuál es el rumbo del peronismo de cara al 2027”.

Por su parte, Michel explicó que el objetivo del encuentro fue debatir ideas y un programa de gobierno para una eventual gestión nacional desde diciembre de 2027. “La idea de esta reunión o de este encuentro tiene que ver con eso, con anteponer las ideas, anteponer el debate, anteponer el programa de gobierno que tiene que llevar adelante el peronismo cuando se haga cargo de la gestión nacional a partir de diciembre del 27”.

Consultado sobre si Cristina Kirchner o Axel Kicillof son alternativas, Michel respondió: “Creo que es el error de muchos compañeros anteponer las personas. Acá no hay no hay ni ninguna cuestión dentro del peronismo. Nosotros lo planteamos que queremos discutir las ideas”.

El dirigente planteó que la unidad será necesaria para la próxima elección: “Es fundamental para la elección que viene la unidad del peronismo y vamos a trabajar para eso porque la sociedad necesita dar vuelta la página. Va a haber un después. En diciembre del 27 va a haber un día después. Va a haber que reconstruir la Argentina. Ustedes van a tener que reconstruir Chubut de acá. Van a tener que volver a generar puestos de trabajo como se perdieron. Y para eso es necesario la unidad del peronismo”.

La reunión no anunció candidaturas. La apuesta, como en Parque Norte, es sostener una discusión programática y territorial antes de resolver quiénes encabezarán una eventual propuesta electoral. El desafío será convertir esa convocatoria en un ámbito de trabajo permanente y definir qué lugar ocupará dentro de un peronismo atravesado por disputas de conducción.

Fuente: La Nación