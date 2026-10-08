Madariaga quedó con dos patrullas para la prevención: Se llevaron una camioneta para "una jornada de comprobación de móviles"

MADARIAGA

La seguridad en General Madariaga quedó en el centro del debate en Informe Central, por CNM Radio 93.3, luego de que desde el programa se informara que, desde este miércoles, la ciudad cuenta con dos móviles policiales disponibles para las tareas de prevención y patrullaje. El periodista Gastón Scigliano, junto a Fermín Gómez, repasó la situación y puso el foco en el retiro de una de las dos unidades con las que contaba la Estación de Policía Comunal.





Según se explicó durante el programa, la Municipalidad recibió una comunicación del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, a través de la dependencia policial, mediante un radiograma fechado el 2 de octubre, en el que se solicitaba que uno de los móviles con menor kilometraje participara de la primera jornada de comprobación de seguridad de móviles policiales en Puente 12, en el Gran Buenos Aires, en inmediaciones del Mercado Central.





La medida generó preocupación porque, de acuerdo con lo informado en el programa, Madariaga contaba con solamente tres móviles destinados al patrullaje de la ciudad. Al retirarse uno de ellos, una de las dos cuadrículas de prevención queda sin cobertura permanente, dejando a la localidad con una sola unidad para responder a las distintas situaciones que puedan surgir.





Durante el programa también se recordó un antecedente ocurrido durante la pandemia. Según se explicó, en aquella oportunidad otro móvil policial fue trasladado desde Madariaga hacia otro destino y nunca regresó a la ciudad. Se trataba de una camioneta Renault Oroch, de acuerdo con lo señalado al aire.





Desde el Municipio, según lo expuesto por los periodistas, se planteó la necesidad de conocer cuánto tiempo permanecerá el vehículo fuera del distrito y si está prevista su restitución una vez finalizada la jornada de verificación.





Para los periodistas la maniobra está vinculada estrictamente al operativo de seguridad que tiene que armar la Provincia por la llegada del papa León al país en donde se precisan camionetas para la movilidad del personal.





En tanto dieron el detalle que el conductor que trasladó el vehículo tuvo que dejar las llaves y le recomendaron que "se vuelva a dedo".





La camioneta retirada tiene 80 mil kilómetros





Uno de los puntos abordados durante el programa fue el estado y kilometraje de la unidad retirada. Se trata de una Ford Ranger incorporada recientemente a la Policía Comunal de General Madariaga, que tendría alrededor de 80.000 kilómetros.





Scigliano y Gómez explicaron que los móviles policiales son controlados mediante un sistema de cuadrículas y kilometraje y que, al acercarse al límite establecido para el mantenimiento, deben realizar el correspondiente service.





Según se relató, la camioneta había quedado detenida en Madariaga unos días antes porque se había solicitado un turno para realizar el service, y no porque estuviera fuera de funcionamiento. La explicación brindada durante el programa es que superar el kilometraje establecido sin realizar la revisión puede generar sanciones administrativas para el responsable policial.





El dato que llamó la atención fue que, pese a encontrarse la unidad próxima al mantenimiento, desde la Provincia se dispuso su traslado a Puente 12 para participar de la jornada de verificación.





Durante la emisión también se recordó que la misma camioneta había llegado a Madariaga el 19 de diciembre y que fue utilizada durante el operativo de verano. Ahora, menos de un año después de su incorporación, fue retirada del distrito para cumplir con la actividad dispuesta por el Ministerio de Seguridad.





“Con dos patrullas”





El principal cuestionamiento planteado en Informe Central estuvo relacionado con las consecuencias concretas que puede generar la medida en la prevención diaria.





“Te sacan un móvil y te dejan prácticamente una sola patrulla”, fue uno de los conceptos expresados durante la emisión, en referencia a la situación actual de la ciudad.





La preocupación no está vinculada únicamente con la posibilidad de atender hechos de mayor gravedad. También se planteó qué ocurrirá ante denuncias, robos, hurtos, accidentes, diligencias judiciales y otras intervenciones cotidianas que requieren el traslado de personal policial.





Como ejemplo se mencionó el hecho ocurrido recientemente en el supermercado PONSA, donde se denunció el robo de dos paquetes de galletitas. Aun tratándose de un episodio de menor gravedad, se señaló que un móvil debe trasladarse hasta el comercio para tomar testimonios, recoger información y verificar las imágenes de las cámaras de seguridad.





La pregunta planteada al aire fue qué ocurrirá si, simultáneamente, se produce otro hecho en otro punto de la ciudad y el único móvil disponible ya se encuentra ocupado.





También se puso sobre la mesa la situación del personal policial. Si existen efectivos que deben cumplir sus horas de servicio pero hay una sola unidad para realizar patrullaje, se preguntaron qué tareas podrán desarrollar esos agentes y cuánto tiempo permanecerán dentro de la dependencia o deberán realizar tareas a pie.





La Municipalidad afronta millones de pesos en gastos de seguridad





Otro de los ejes centrales del informe fue el costo que representa para la Municipalidad sostener el funcionamiento cotidiano de la Policía en el distrito.





De acuerdo con los números difundidos durante el programa, entre enero y septiembre de 2026 los gastos vinculados con la Policía en Madariaga alcanzaron los $142.760.000.





Según los datos expuestos, durante ese período el Ministerio de Seguridad de la Provincia habría enviado alrededor de $89 millones, mientras que la Municipalidad cubrió unos $53,5 millones para afrontar la diferencia.





El mes con mayor aporte municipal habría sido agosto, cuando el Municipio tuvo que destinar unos $12 millones, mientras que el aporte provincial habría sido de aproximadamente $9 millones.





Pero hubo otro dato que generó especial cuestionamiento durante el programa: según la información difundida, de enero a septiembre la Provincia envió exactamente $9.930.438 por mes, sin modificaciones.





Mientras tanto, los gastos de funcionamiento no permanecen congelados. Durante el programa se mencionaron combustible, electricidad, mantenimiento y otros costos vinculados con las dependencias policiales.





En ese sentido, se señaló que el gasto de electricidad de las dependencias policiales pasó de alrededor de $165.000 en enero a $447.000 en agosto, siempre según los números expuestos durante la emisión.





La conclusión planteada fue que existe una diferencia creciente entre los recursos que llegan desde la Provincia y el costo real de mantener funcionando la estructura de seguridad.





“No te manda la plata para mantener el combustible, le paga mal a los policías y te saca todo para patrullar”





La discusión derivó en una fuerte crítica al esquema de financiamiento de la seguridad bonaerense. Durante el programa se cuestionó que los municipios terminen afrontando gastos que, según los periodistas, deberían ser cubiertos por la Provincia.





“Desde el municipio se solventa el combustible, las reparaciones y el mantenimiento de los vehículos policiales”, se remarcó al aire, además de mencionar otros recursos que aporta la comuna, como el sistema de monitoreo, las patrullas urbanas y los vigiladores.





En otro momento de la emisión, la crítica fue todavía más directa: “No te manda la plata para mantener el combustible, le paga mal a los policías y te saca todo para patrullar. ¿Qué quieren que hagamos? ¿Que pongamos bicicletas?”





También se cuestionó la remuneración de los efectivos y el valor de las horas adicionales destinadas a determinadas tareas.





Según lo explicado en el programa, una hora de servicio adicional conocida como “hora core” tendría un valor de alrededor de $1.200 para el policía, mientras que el costo de un vigilador privado podría rondar los $13.000 por hora.





Los periodistas utilizaron esa comparación para cuestionar las condiciones laborales y salariales de los agentes y plantearon que el deterioro de las condiciones de trabajo también puede terminar afectando la vocación y el funcionamiento cotidiano de las fuerzas.





El antecedente de otras ciudades y el operativo de noviembre





Durante la emisión también se comparó la situación de Madariaga con la de otros municipios de la región.





Según lo informado, Villa Gesell habría recibido tres patrulleros durante los últimos días, en el marco de un esquema especial de seguridad relacionado con el fin de semana largo.





La diferencia generó más interrogantes sobre por qué una localidad como Madariaga queda con una sola unidad de prevención mientras otros distritos reciben refuerzos.





En Informe Central también se planteó como hipótesis que el retiro de móviles podría estar relacionado con la preparación de un operativo de seguridad previsto para noviembre, aunque esa interpretación fue presentada en el programa como una explicación posible y no como una confirmación oficial del Ministerio de Seguridad.





La preocupación planteada es que la Provincia esté comenzando a concentrar móviles para operativos especiales y que, en ese proceso, se retiren unidades de municipios que ya cuentan con recursos limitados.





“Necesitan los mejores móviles para poder tener a los efectivos policiales moviéndose o coordinando a la multitud”, se explicó durante la emisión, en referencia al despliegue que demandaría la llegada del Papa al país.





La Municipalidad sumará vehículos eléctricos





En medio de este escenario, durante el programa también se mencionó que la Municipalidad de General Madariaga avanza con una licitación para incorporar dos vehículos eléctricos destinados a tareas municipales de seguridad y prevención.





Según lo informado al aire, cada unidad tendría un valor aproximado de 19.000 dólares.





Los periodistas señalaron que, por sus características, estos vehículos podrían servir para determinadas tareas dentro de la ciudad, especialmente recorridos en zonas urbanas donde no resulte indispensable utilizar una camioneta policial.





Sin embargo, remarcaron que la incorporación de vehículos municipales no reemplaza la obligación de la Provincia de garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento de la Policía Bonaerense.





La discusión, por lo tanto, excede el retiro puntual de una camioneta. El planteo realizado en Informe Central apunta a quién debe garantizar los recursos para la prevención y qué ocurre cuando un municipio termina cubriendo con fondos propios las deficiencias de una estructura que depende de la Provincia.





“Con una sola, preocupa pero da vergüenza”





Hacia el final del análisis, la situación fue resumida con una frase contundente: “Preocupa pero da vergüenza”.





La preocupación está puesta en lo que pueda ocurrir mientras Madariaga permanezca con una sola unidad para las tareas de prevención. Un hecho menor puede requerir el traslado del móvil, mientras que simultáneamente puede producirse otra situación en otro punto de la ciudad.





También se cuestionó qué sucederá si el retiro se extiende durante varias semanas y no existe una restitución inmediata del vehículo.





“El tema es para los que recorren la calle”, se remarcó durante el programa, al diferenciar los móviles afectados a dependencias o diligencias de aquellos que efectivamente realizan prevención en los barrios.





El informe de Gastón Scigliano y Fermín Gómez en Informe Central, por CNM Radio 93.3, dejó así planteado un escenario que excede el retiro de una sola camioneta: una ciudad que, según la información difundida, pasó de contar con dos móviles para prevención a disponer de uno solo, mientras el Municipio continúa afrontando parte de los costos del funcionamiento policial.





La discusión queda ahora centrada en una cuestión concreta: cuánto tiempo permanecerá el móvil fuera de Madariaga y si la Provincia dispondrá su regreso, mientras la ciudad continúa necesitando cobertura policial durante las 24 horas.