El Grupo Scout General Juan Madariaga celebra sus 60 años con un campamento abierto a la comunidad

MADARIAGA





El Grupo Scout “General Juan Madariaga” celebrará su 60° aniversario con un campamento que se desarrollará del 10 al 12 de octubre en su sede del Hogar San Juan Bautista, ubicada en Brasil 134.





Las actividades comenzarán con la recepción del Grupo Scout “Nuestra Señora de la Paz” de Pinamar, que participará de un gran juego por distintos sectores de la ciudad junto a los scouts madariaguenses.





A partir de las 17 horas del sábado, el campamento abrirá sus puertas a la comunidad. La propuesta incluirá una merienda y la posibilidad de conocer de cerca las actividades y la experiencia que ofrece el movimiento scout.





El domingo, a las 21 horas, se realizará un fogón destinado a antiguos scouts, mientras que el lunes, pasado el mediodía, se llevará adelante la ceremonia de promesas, con la presencia de familiares y autoridades.





El grupo fue fundado el 3 de julio de 1966 y, según se informó, durante estas seis décadas acompañó a más de 1.000 jóvenes de General Madariaga, promoviendo valores vinculados al compañerismo, el compromiso, el servicio y el trabajo en equipo.





El aniversario representa seis décadas de presencia del Grupo Scout General Juan Madariaga en la comunidad y de una propuesta de formación que atravesó distintas generaciones de jóvenes madariaguenses.