MADARIAGA: Encontró a un joven cortando limones en el patio de su casa

MADARIAGA





Un hombre de 85 años denunció que encontró a un joven de 17 o 18 años cortando limones de un árbol en el patio trasero de su vivienda.

Según consta en la denuncia, el episodio ocurrió el 22 de octubre, cerca de las 17 horas. Cuando el propietario le pidió que se retirara, el joven habría escapado saltando un paredón.

Antes de irse, dejó una bolsa de nailon amarilla en el lugar.

El denunciante manifestó que no constató otros faltantes ni daños en su propiedad. El hecho fue denunciado en la comisaría.