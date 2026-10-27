MADARIAGA: Denunciaron el robo y faena de dos animales sobre la Ruta 56

MADARIAGA









Un trabajador rural denunció el robo y la faena de dos animales vacunos en un establecimiento ubicado sobre la Ruta 56, a la altura del kilómetro 47, en General Madariaga.

El hecho habría ocurrido durante la noche del 23 al 24 de octubre. En el lugar encontraron restos de los animales y el denunciante estimó las pérdidas en aproximadamente $3.500.000.

Según consta en la denuncia, no se encontraron alambrados rotos ni se observaron personas o vehículos sospechosos.