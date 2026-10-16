Lula usó de ejemplo la motosierra de Milei en la recta final de la campaña contra Bolsonaro

El equipo de campaña del presidente de Brasil , Luiz Inácio Lula da Silva , usó de ejemplo la política de motosierra de Javier Milei en la recta final de la campaña de cara al balotaje presidencial contra Flávio Bolsonaro, que se celebrará el próximo domingo 25 de octubre.

“Casi la mitad de los argentinos en la miseria” y “tienen que comer carne de burro para sobrevivir” fueron algunas de las frases que publicó el equipo del actual mandatario al usar como ejemplo al presidente argentino, para incentivar a la población a no votar por el senador carioca, que se impuso en la primera vuelta y aparece como favorito para el balotaje.

A través de su cuenta de X, Lula publicó: “La motosierra de Milei, en la Argentina, ya ha sumido a casi la mitad de los argentinos en la miseria. No es un ejemplo para Brasil. Cuando Flávio Bolsonaro habla de recortes, de tijeretazo, el gasto que quiere cortar es usted”.

A motosserra de Milei, na Argentina, já colocou quase metade dos argentinos na miséria. Não é exemplo pro Brasil. Quando Flávio Bolsonaro fala em cortes, em tesouraço, a despesa que ele quer cortar é você. pic.twitter.com/Rb9JlqqEsY

Junto a ese texto, el mandatario brasileño adjuntó un video con una voz en off en el que se menciona: “Milei es un ejemplo para Bolsonaro. [En la Argentina] tienen que comer carne de burro para sobrevivir. ¿Es un excelente ejemplo?“.

En la pieza de propaganda, se repitió varias veces un recorte de una afirmación de la coordinadora económica de la campaña del candidato de derecha, Daniella Marques , quien aseguró que Milei es “un excelente ejemplo” para Brasil. Marques había señalado que el plan de campaña no contempla recortes en programas sociales, sino un ajuste fiscal basado en la eficiencia y la “reducción de privilegios”.

“¿La clase media está viviendo en la calle, es un excelente ejemplo? ¿Los recortes en jubilaciones y empleo es un excelente ejemplo? Nadie en Brasil quiere este pésimo ejemplo", agrega el video.

Antes de la primera vuelta, Milei apoyó a Bolsonaro y atacó con insultos a Lula. El gobierno argentino espera que la economía más grande de la región, y socio principal del Mercosur, se sume a la “ola azul” de gobiernos de derecha, bajo el eje que lidera el presidente de Estados Unidos, Donald Trump .

Con el vínculo reducido por decisión de Brasilia al nivel de encargados de negocios, y los embajadores de ambos países esperando instrucciones para regresar a sus puestos, los contactos institucionales continúan, pero está claro que la relación entre Milei y Lula ya no tiene retorno.

Luego de que Bolsonaro se impusiese en el primer lugar el pasado 4 de octubre, Milei felicitó al senador.

“Felicitaciones, querido amigo Flavio Bolsonaro, por esta histórica elección ante el comunista de Lula. El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad. Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos . Las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas. ¡Viva la libertad, carajo!“ , celebró tras la difusión de los resultados.

Tras quedar por detrás detrás Bolsonaro en la primera vuelta, Lula ajustó su estrategia de campaña para movilizar a los votantes que no acudieron a las urnas .

Durante un acto celebrado el domingo pasado en San Pablo, Lula pidió a sus seguidores que convencieran a los abstencionistas de participar en el balotaje . También anunció beneficios para los microemprendedores, entre ellos la condonación de deudas tributarias y un pago de hasta 5000 reales mediante Pix en 2027, y prometió crear un programa de apoyo a estudiantes universitarios si consigue la reelección.

Flavio, en tanto, concentró sus esfuerzos en ampliar su red de alianzas políticas . Ya cuenta con el respaldo de Republicanos, Podemos, União Brasil, Progressistas y Novo. Además, 16 directorios regionales del Movimiento Democrático Brasileño (MDB) se pronunciaron a su favor, frente a otros diez que apoyan a Lula.

El candidato del Partido Liberal (PL) también buscó ampliar su atractivo electoral con nuevas propuestas. Prometió mantener los programas sociales y crear un Ministerio de la Prosperidad , orientado a la capacitación laboral y el emprendedurismo.

Fuente: La Nación