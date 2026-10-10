Los peluqueros coinciden: “Si tenés pelo fino y querés hacerte ondas, el truco está en usar una plancha y aplicar un texturizador”

Las ondas son una de las opciones más elegidas para cambiar el peinado sin perder naturalidad. Aportan movimiento, dan una sensación de mayor volumen y permiten conseguir un acabado de peluquería sin que el pelo quede demasiado armado. Sin embargo, cuando es fino y lacio, mantener la forma durante varias horas puede convertirse en un desafío.

Aunque al principio las ondas queden marcadas, con el paso del tiempo pueden perder definición y el pelo volver a su forma original . Para evitarlo, los peluqueros recomiendan prestar atención a la técnica y a la preparación previa, en lugar de depender únicamente de la herramienta de calor.

El peluquero español Álvaro Sánchez , de Digital Hair Academy , contó que también le pasó en varias ocasiones y que aprendió a modificar la forma de trabajar el pelo para conseguir más cuerpo y una mejor duración . La clave está en combinar la planchita con un producto que aporte textura y algunos trucos para fijar las ondas.

Uno de los principales problemas del pelo fino es que puede tener menos textura y dificultad para mantener la forma que se le da con la planchita. Por eso, la peluquera y estilista española Helena Liébanas recomienda usar productos texturizantes que ayuden a darle más agarre sin dejarlo rígido .

En la misma línea, Juliana Aponte , peluquera y maquilladora de novias en Barcelona, sostiene que el secreto está en combinar la dirección de las ondas, el texturizante y la fijación con clips . Estos tres recursos permiten trabajar el peinado desde el comienzo y evitar que pierda volumen apenas termina de hacerse.

La dirección en la que se marca cada mechón también influye en el resultado . Alternar las ondas hacia un lado y hacia el otro ayuda a generar más movimiento y evita que el pelo quede demasiado uniforme . Además, sujetarlas mientras se enfrían permite que conserven mejor la forma.

La técnica se puede aplicar en casa y no requiere demasiados productos . Lo importante es respetar el orden de cada paso y dejar que las ondas se enfríen antes de soltarlas.

Una vez terminado el peinado, se puede sumar un poco de laca o cera en aerosol para pulir el resultado . Conviene hacerlo sin excederse con la cantidad, ya que demasiado producto puede apelmazar el pelo fino y quitarle movimiento.

Además de la técnica, la herramienta elegida y la temperatura pueden influir en el resultado. Para hacer ondas, no es necesario usar siempre el calor más alto : lo recomendable es elegir una temperatura adecuada para el tipo de pelo y evitar las pasadas repetidas sobre el mismo mechón.

También es importante aplicar un protector térmico antes de usar la planchita y trabajar con el pelo completamente seco. El calor excesivo puede dañar la fibra capilar, especialmente cuando se usa con frecuencia.

Fuente: TN