Los jardineros coinciden: las 5 plantas de interior que decoran el ambiente y casi no necesitan cuidados para esta primavera

Tener plantas de interior en casa es una forma sencilla de renovar los ambientes y sumar un toque natural sin necesidad de hacer grandes cambios. En este marco, existen cinco especies que se destacan por su resistencia y sus pocos requerimientos de mantenimiento, ideales para quienes quieren decorar el living, el dormitorio o un rincón del departamento durante la primavera.

Entre las alternativas recomendadas por especialistas en jardinería se encuentran el potus , la sansevieria , la zamioculca , la cinta y el filodendro . Estas plantas se adaptan a distintos espacios interiores y, con una ubicación adecuada y un riego controlado, pueden mantenerse atractivas durante gran parte del año.

El potus es una de las plantas de interior más elegidas por su follaje verde y sus tallos colgantes , que permiten decorar estantes, bibliotecas y macetas elevadas. Además, es una especie resistente que se adapta a diferentes condiciones de iluminación dentro de la casa.

Para mantenerlo saludable, conviene ubicarlo en un lugar con luz indirecta y regarlo cuando la capa superior del sustrato esté seca. Es importante evitar el exceso de agua, ya que puede provocar que las raíces se pudran. También se pueden podar sus tallos para controlar el crecimiento y conseguir una forma más frondosa.

La sansevieria, también conocida como lengua de suegra , se distingue por sus hojas alargadas y verticales, que aportan un aspecto moderno a los ambientes. Es una alternativa para quienes buscan una planta decorativa que no requiera riegos frecuentes.

Una de sus principales ventajas es que tolera períodos de sequía y puede adaptarse a distintos niveles de luz, aunque crece mejor con buena iluminación indirecta. Para cuidarla, se recomienda utilizar un sustrato con buen drenaje y dejar que la tierra se seque por completo antes de volver a regar.

La zamioculca es una planta de hojas verdes, gruesas y brillantes que funciona bien en livings , dormitorios y espacios de trabajo. Su crecimiento ordenado permite incorporarla a distintos estilos de decoración, desde ambientes minimalistas hasta espacios con muebles de madera.

Es una especie que tolera poca luz y necesita pocos riegos gracias a sus estructuras subterráneas, que almacenan agua. Para evitar problemas, conviene colocarla en una maceta con drenaje y esperar a que el sustrato se seque antes de volver a regar.

La cinta, también llamada lazo de amor, es una planta de hojas finas y arqueadas que queda especialmente bien en macetas colgantes o sobre muebles altos . Cuando crece, desarrolla tallos con pequeñas plantas nuevas que aportan volumen y movimiento al conjunto.

Para cuidarla, necesita luz indirecta, un sustrato que drene bien y riego moderado, sin dejar las raíces permanentemente encharcadas. Es una opción práctica para quienes quieren sumar vegetación sin dedicar demasiado tiempo al mantenimiento.

El filodendro es otra alternativa para decorar interiores gracias a sus hojas verdes y a las distintas formas de crecimiento que presentan sus variedades. Algunas tienen tallos colgantes, mientras que otras pueden crecer hacia arriba con ayuda de un tutor.

Para favorecer su desarrollo, conviene ubicarlo en un ambiente con luz indirecta, temperaturas estables y un sustrato ligeramente húmedo , pero nunca encharcado. La frecuencia del riego debe ajustarse según la época del año, la iluminación y la velocidad con la que se seca la tierra.

Importante si hay mascotas en casa: el potus, la sansevieria, la zamioculca y el filodendro pueden resultar tóxicos para los gatos si los mastican o ingieren. Si se busca una opción más segura para hogares con felinos, conviene considerar la cinta y verificar la especie antes de comprarla.

Fuente: TN