Los datos de la encuesta que enfureció a Milei

El presidente Javier Milei volvió a hablar este martes sobre una encuesta que asegura que a mucha gente la plata solo le alcanza hasta el día 20 de cada mes .

“Desmontando operetas. A los periodistas que están tan ardidos por mi contrargumento a la frase de ‘la gente no llega a fin de mes; se quedan sin plata al día 20′ entiendo que se sientan mal por haber repetido como loros una frase sin sentido . Ahora bien, en lugar de caer en todo tipo de falacias como la ‘ ad populum ’ (por ej. ‘todos los encuestadores dicen’) o la ‘ ad hominem’ (contesta en forma burlona, le falta calle) propongo que demuestren no ser tan precarios y contesten ‘¿cómo vive durante 10 días una persona sin comer y sin beber?’“, señaló el Presidente.

“Si van a usar el argumento del uso de la tarjeta, más allá que demuestra que no son dignos de crédito por ignorantes, sugiero que se pregunten: ¿Qué ocurre al mes siguiente? Y así repetir el ejercicio hasta que entiendan la lógica intertemporal del crédito. Por otra parte, el argumento contra la opereta de la mora fue refutado varias veces . Esto es, si no lo entienden sugiero escucharlo todas las veces que sea necesario hasta que entiendan así no repiten estupideces ", cuestionó Milei nuevamente y cerró: “Esto es, traten de entender cómo ha cambiado el crédito, los préstamos de altas tasas y bajo monto y la dinámica después de un shock político con freno en el crédito. Entiendo que en general son muy pobres intelectualmente pero no es tan difícil ”, chicaneó Milei.

Por su parte, Claudio Montiel , director de Zentrix Consultora —responsable de la encuesta a la que hizo referencia Milei durante su discurso en Neuquén— habló luego de que el primer mandatario cuestionó los datos acerca de que un 72% de los menores de 40 años se queda sin ingresos antes del fin de mes .

“ Es una pena que se burle o se ría de ese dato cuando es más que preocupante. No es solo Zentrix. Son datos que podés cruzar con el aumento de la morosidad, con la caída de consumo; es la economía, están peleando con los datos de la economía”, dijo el titular de la consultora este martes en diálogo con AM 530 .

“ No somos operadores, ni mapuches iraníes, ni comunistas . Al Presidente le puede gustar o no, pero lamentablemente siempre está la agresión de por medio”, cuestionó.

La investigación realizada por la consultora sostiene que dos de cada tres argentinos se quedan sin dinero a más tardar el día 20 , con picos del 72% entre los menores de 40 años. El crédito aparece como el puente para llegar: el 56,2% tomó deuda en los últimos seis meses.

Previo a su viaje a Madrid, el presidente Milei había participado el lunes de una exposición en Neuquén en la que cuestionó estos datos, volvió a apuntar contra los medios de comunicación y señaló que son “eslóganes que quedan lindos”.

El Monitor de Opinión Pública (MOP) reveló que el 83,3% de las personas de clase baja se queda sin plata antes del día 20 , mientras que el 68,1% tomó deuda y apenas el 0,9% logró ahorrar. En cuanto a la clase alta , el 61,9% tiene capacidad de ahorro y el 36,5% recurrió al crédito, principalmente para comprar bienes durables.

El Presidente consideró que la información de que parte de la población no llega a fin de mes es falsa y explicó los motivos por los que puso en duda las encuestas que cuestionan la situación económica de su gobierno.

“Yo entiendo que a veces los eslogan suenan lindos, pero que suenen lindos no los convierte en algo razonable. Una pelotudez, por más que lo digan de forma linda, es una pelotudez. Voy a usar una pelotudez emblemática que impulsó el kirchnerismo. Ya operaron con eso, este fin de semana volvieron a tirar esa operación, y ahora lo están moviendo desde los corruptos de los medios de comunicación”, comenzó el primer mandatario en medio de su alocución en la Expo Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026 frente a empresarios.

“‘La gente no llega a fin de mes…'’Dos tercios de los argentinos no llegan a fin de mes...’'No llegan al día 20…' ¿Podemos pensar un poquito lo que esto significa? Yo les hago una pregunta, si se quedan sin plata al día 20, ¿me pueden decir cómo hacen para vivir 10 días sin comer y sin beber? ¿Nadie se hizo la pregunta? ¿Ustedes se dan cuenta de que con contestarse esa pregunta la frase suena linda pero es una pelotudez del tamaño de una casa?“, cuestionó el Presidente.

Y reiteró: “Es decir, reflexionemos: no nos dejemos psicopatear por los hijos de puta que hicieron mierda al país . Nos llevaban a Cuba con escala en Venezuela… Íbamos a ir a niveles de pobreza del 90% a hiperinflación profunda. No salíamos más de ahí“.

Los datos de la encuesta de Zentrix también arrojaron que en la clase media, una de las más afectadas, el 29% de quienes tomaron deuda destinó ese dinero al pago de tarifas y servicios , la proporción más alta entre los distintos niveles socioeconómicos.

A su vez, el 39,3% de los argentinos encuestados calificó mal su situación personal y el 61,5% tildó como mala la situación del país , una brecha de 22 puntos. Por clase social, la evaluación negativa del país fue de 42,9% en la clase alta, 56,5% en la media y 70,7% en la baja.

Fuente: La Nación