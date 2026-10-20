JUEGOS BONAERENSES 2026: Madariaga obtuvo su primera medalla de oro y una mención especial

MADARIAGA

Los reconocimientos fueron para representantes de la agrupación Renacer Criollo, que participaron en la final provincial de la competencia.





La delegación de General Juan Madariaga sumó importantes reconocimientos en la final provincial de los Juegos Bonaerenses 2026, a través de representantes de la agrupación Renacer Criollo, que se destacaron en las disciplinas de danza tradicional adaptada.





Tochi Guerrero Valerio obtuvo la medalla de oro en la categoría Solista de Malambo PCD, mientras que Javier Herrera y Paola Rosas recibieron una mención especial en Pareja de Danza PCD.





Se trata de los primeros reconocimientos en de la Edición 2026 en la primera jornada de competencia que se lleva adelante en Mar del Plata. Los resultados fueron celebrados por la agrupación, que destacó el compromiso, la dedicación y la pasión de sus representantes por las danzas tradicionales.