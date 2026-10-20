Dicen que hubo un error y vacían tu cuenta bancaria: cómo es la nueva estafa virtual que pone en alerta a los usuarios

Una llamada telefónica que alerta sobre un supuesto problema con una cuenta bancaria puede ser el primer paso de una estafa virtual . Los delincuentes se hacen pasar por representantes del Banco Central de la República Argentina (BCRA), entidades financieras o billeteras electrónicas para generar preocupación y conseguir que las víctimas actúen sin verificar la información.

Ante esta situación, el Banco Central difundió una advertencia para los usuarios y recomendó no responder de inmediato a este tipo de contactos . La principal medida de prevención es comunicarse directamente con la entidad involucrada a través de sus canales oficiales para comprobar si el llamado es auténtico.

El engaño se apoya en la urgencia y la confianza que puede generar una supuesta comunicación oficial. Bajo el argumento de que existe un inconveniente con la cuenta, los estafadores pueden intentar que la persona tome decisiones apresuradas o entregue información que comprometa la seguridad de sus fondos.

La maniobra comienza con un llamado de alguien que asegura trabajar para un banco , una billetera virtual o el Banco Central. Durante la conversación, el interlocutor advierte sobre un supuesto error , una irregularidad o un problema que requiere atención inmediata.

El objetivo es que la víctima crea que necesita resolver la situación en ese mismo momento . Por eso, es importante desconfiar de los contactos inesperados que generan alarma y no dar por válida la identidad de quien llama solamente porque conoce algunos datos personales o utiliza un discurso convincente.

El BCRA recomendó verificar cualquier comunicación de este tipo antes de continuar con la conversación . Para hacerlo, los usuarios deben buscar por su cuenta los medios de contacto oficiales de la entidad y consultar si efectivamente existe algún inconveniente con su cuenta.

Para reducir el riesgo de caer en este tipo de engaños, es fundamental no actuar bajo presión y comprobar la información por una vía independiente.

Las principales recomendaciones son:

La recomendación central del Banco Central es clara: ante una comunicación sospechosa, la iniciativa debe partir del usuario, que tiene que contactar a la entidad por sus propios medios.

Fuente: TN