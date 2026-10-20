Ana Ramírez, veterinaria: “Un gato puede reconocer perfectamente su nombre y, aun así, decidir no acercarse cuando se le llama”

Al llamar a un gato por su nombre, muchos dueños ven cómo el animal los ignora , como si no reconociera el llamado. Sin embargo, la veterinaria Ana Ramírez explicó que estos animales identifican la palabra a la perfección, pero muchas veces no quieren acercarse.

Según señaló la especialista, cuando un gato no responde a su nombre, no siempre significa que no lo haya escuchado o reconocido . En muchas ocasiones, los felinos reaccionan a los llamados con pequeños movimientos que, a simple vista, pueden pasar desapercibidos.

“Un gato puede reconocer perfectamente su nombre y, aun así, decidir no acercarse cuando se le llama”, aseguró Ramírez en una entrevista con La Vanguardia .

De acuerdo con un estudio publicado en Scientific Reports en 2019, los gatos domésticos pueden distinguir su propio nombre de otras palabras, incluso cuando es pronunciado por una persona que no conocieron previamente.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores analizaron cómo reaccionaban distintos gatos al escuchar palabras habituales y sus propios nombres. Al observar los resultados, descubrieron que los animales podían diferenciar ambos sonidos .

Ramírez sostuvo que los gatos pueden demostrar que reconocieron su nombre mediante pequeños movimientos, como girar las orejas, levantar la cabeza o mirar brevemente a la persona que los está tratando de llamar.

“ El gato puede haber escuchado, haber reconocido la llamada ”, afirmó la veterinaria. Por eso, aunque reconozca el llamado, simplemente puede no tener ganas de acercarse a interactuar.

Para que el gato responda cuando lo llaman, no alcanza con repetir su nombre constantemente, sino que es clave generar asociaciones positivas con esa palabra.

“No se trata de repetir su nombre muchas veces hasta que haga caso, sino de crear una asociación clara, tranquila y positiva ”, explicó la especialista.

Ante esta situación, Ramírez dio algunas recomendaciones fundamentales:

Así, el animal empezará a relacionar su nombre con experiencias agradables, por lo que aumentarán las probabilidades de que responda cuando lo llamen.

Fuente: TN