Decomisaron mercadería en dos comercios por elaborar productos cárnicos sin habilitación

MADARIAGA





El Municipio de General Madariaga continúa con los controles bromatológicos en comercios dedicados a la venta de carne y sus derivados. En las últimas inspecciones de rutina se concretaron dos decomisos de mercadería tras comprobarse que en los establecimientos involucrados se elaboraban productos sin contar con la habilitación exigida para esa actividad.





La situación fue analizada durante una reunión encabezada por el intendente Carlos Esteban Santoro, junto a funcionarios de las áreas de Salud, Producción, Legales y Seguridad. En el encuentro, las autoridades de Bromatología expusieron los resultados de los operativos realizados durante las últimas semanas y evaluaron la continuidad de las tareas de fiscalización.





Desde el Gobierno municipal advirtieron que elaborar alimentos sin las autorizaciones correspondientes representa un incumplimiento de la normativa vigente y puede poner en riesgo la seguridad alimentaria. Por ese motivo, anticiparon que las inspecciones preventivas seguirán desarrollándose en los comercios del distrito.





Responsabilidad comercial y seguridad alimentaria





Las autoridades remarcaron que los comerciantes deben cumplir con los requisitos sanitarios y administrativos correspondientes a cada actividad. En ese sentido, señalaron que la regularización de los establecimientos requiere tanto de los controles oficiales como de la iniciativa de los responsables para iniciar los trámites, realizar las consultas pertinentes y obtener las habilitaciones necesarias.





También insistieron en la importancia de que los consumidores compren productos cárnicos y derivados en locales habilitados, a fin de favorecer las condiciones de higiene, control y trazabilidad de los alimentos.





Dónde realizar los trámites





Los comerciantes que necesiten asesoramiento pueden concurrir a las dependencias municipales correspondientes. Para actividades de charcutería artesanal, deben dirigirse a la Secretaría de Producción, ubicada en Mitre 774. En el caso de carnicerías de tipo C, las consultas se reciben en el Área de Inspección, en Martínez Guerrero 2101.





Desde el Municipio aclararon que las habilitaciones están sujetas a los requisitos y procedimientos establecidos por la autoridad provincial competente, mientras que las áreas locales orientan a los comerciantes sobre las gestiones que deben realizar según el tipo de actividad.





El objetivo de los controles es promover la regularización de los comercios, garantizar el cumplimiento de las disposiciones sanitarias y proteger la salud de la población.