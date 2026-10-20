Se normalizó el servicio en todas las líneas de subte tras el paro que duró más de 5 horas

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) anticipó que profundizará las medidas de fuerza en el marco del plan de acción de la CGT y reclamó mayor acompañamiento social a las protestas sindicales. Así lo plantearon este martes Juan Carlos Schmid , titular de la CATT; Cristian Jerónimo , secretario general del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio (SEIVARA); Néstor Segovia , dirigente de los metrodelegados, y Pablo Moyano, dirigente del Sindicato de Camioneros.

“Acá no se termina nada. Va a comenzar y se va a profundizar el plan de acción que viene llevando la CGT adelante” , afirmó Jerónimo en una conferencia de prensa.

Por su parte, Segovia advirtió que los trabajadores del subte podrían volver a interrumpir el servicio. “No nos va a temblar el pulso para parar el subte cuantas veces sea necesario" , sostuvo.

Schmid, en tanto, pidió ampliar el respaldo a los reclamos gremiales. “Necesitamos ser acompañados por el resto de la sociedad. Vamos a ir promoviendo a medida que la temperatura social acompañe la protesta de los trabajadores argentinos”, expresó.

Durante la conferencia, Moyano cuestionó a los gobernadores peronistas de Córdoba, Tucumán, Catamarca y Misiones por haber aportado votos para la aprobación de la reforma laboral.

La A sociación Bancaria repudió la detención de los dirigentes sindicales del subte Claudio Dellecarbonara, Facundo Heredia y Néstor Segovia durante una protesta gremial y exigió la liberación del trabajador que, según indicó en un comunicado, aún permanecía detenido.

“Protestar no es delito. Defender los derechos tampoco” , sostuvo la organización que conduce Sergio Palazzo en el documento difundido este martes 20 de octubre. Además, reclamó el cese de la persecución contra los representantes gremiales y el respeto de los derechos constitucionales de los trabajadores.

La entidad consideró que la detención de los delegados constituye un hecho de “extrema gravedad” y defendió el derecho a huelga y la libertad sindical, reconocidos en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En el comunicado, la Asociación Bancaria también cuestionó el accionar de la Policía de la Ciudad y responsabilizó al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, por el operativo. “Gobernar no es perseguir a quienes reclaman”, expresó.

Además, la organización manifestó su solidaridad con los trabajadores del subte y su representación sindical, y reiteró su rechazo a la criminalización de las protestas laborales.

El bloque peronista Fuerza por Buenos Aires en la Legislatura porteña y los dirigentes Paula Penacca y Leandro Santoro cuestionaron al gobierno de Jorge Macri por las detenciones de los metrodelegados y exigieron su liberación. Los referentes opositores responsabilizaron al Ejecutivo porteño por la escalada del conflicto y la interrupción del servicio de subtes.

"En lugar de abrir una instancia de diálogo y buscar una solución, el GCBA agravó el conflicto hasta desembocar en un paro que afecta a miles de personas" , sostuvo el bloque legislativo, que calificó la actuación del Gobierno porteño como "una decisión política cuyas consecuencias, una vez más, pagan los usuarios". Además, reclamó que las autoridades dejen de "profundizar los conflictos en lugar de resolverlos".

Por su parte, la diputada nacional Paula Penacca denunció que las detenciones constituyen "lisa y llanamente una persecución" y acusó a la Policía de la Ciudad de actuar como represalia contra el derecho constitucional a la protesta. En tanto, Santoro cuestionó la respuesta del Ejecutivo porteño y advirtió que "la policía está para combatir el delito, no para resolver un conflicto gremial". "Sobreactuar 'el orden' genera caos. Liberen ya a los delegados y resuelvan el problema que ustedes generaron", reclamó.

Tras la liberación de los dos metrodelegados detenidos, se reanudó el servicio en las líneas A, B, C, D, E y H del subte porteño y en el premetro , luego de la medida de fuerza que afectó el transporte durante varias horas.

Néstor Segovia , secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), había anunciado en su cuenta de X que la interrupción continuaría hasta que sus compañeros llegaran al lugar donde se encontraban los trabajadores. “Apenas lleguen nuestros compañeros Dellecarbonara y Facundo Heredia, levantaremos el paro ; mientras tanto, seguirán interrumpidas todas las líneas del subte”, escribió.

A las 15.23, Emova, la concesionaria del subte de Buenos Aires, informó que la línea A ya prestaba servicio completo entre cabeceras y normalizaba su frecuencia habitual.

A las 16.01, la empresa comunicó que la línea B también prestaba servicio completo entre cabeceras y normalizaba su frecuencia habitual. De esta manera, quedó restablecido el funcionamiento de todas las líneas afectadas por el paro.

Claudio Dellecarbonara , uno de los metrodelegados liberados tras los incidentes durante la protesta en el subte, reclamó este martes la convocatoria a un paro nacional.

“Hay un ataque que no se ve desde la dictadura militar. La Policía persiguió a los trabajadores solo por defender sus derechos”, sostuvo el dirigente sindical. Además, pidió una respuesta frente a la situación: “No podemos mirar para otro lado. Hay que defender a la clase obrera”.

Dellecarbonara advirtió que todavía hay trabajadores detenidos, entre ellos personas que se acercaron a reclamar por la liberación de los delegados. “No estamos todos libres. Hay trabajadores solidarios que fueron a reclamar nuestra libertad y fueron reprimidos” , señaló.

También reclamó garantías para Sebastián Carrizo, delegado del subte. “Queremos garantías de que no lo quieran detener por defender a nuestros compañeros”, expresó.

Por último, indicó que los trabajadores realizan asambleas para definir cómo continuarán las medidas de fuerza tras el conflicto. “Esto no puede seguir así. Hay que llamar a un paro nacional” , concluyó.

La medida de fuerza de los metrodelegados cumplió cinco horas desde su inicio, a las 10 de la mañana, y mantiene interrumpidos los servicios de las líneas A, B y D del subte y el premetro.

Natalia, expareja de Facundo Heredia, uno de los metrodelegados detenidos, habló este martes sobre la expectativa por su liberación y aseguró que permanecerá en el lugar hasta conocer la decisión judicial.

“Estamos esperando a ver si lo liberan. Puede que lo liberen hoy o puede que no, todo depende de la fiscalía. Acá estaremos hasta entonces”, expresó.

La Confederación General del Trabajo (CGT), la CTA de los Trabajadores (CTA-T) y la CTA Autónoma (CTA-A) repudiaron este martes la detención de delegados sindicales durante la protesta en la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B del subte porteño y exigieron su inmediata liberación.

La CGT rechazó la detención de Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia, que calificó de "arbitraria e injustificada", y señaló que "detener a delegados por ejercer la representación de sus compañeras y compañeros constituye un hecho de extrema gravedad y no puede naturalizarse en una democracia". También responsabilizó a la empresa concesionaria y al Gobierno porteño por la escalada del conflicto y sus consecuencias.

Por su parte, la CTA-T, encabezada por Hugo Yasky, expresó su solidaridad con los metrodelegados y cuestionó la intervención policial durante la apertura de molinetes que, según indicó, no afectaba el servicio. "Es inadmisible que el Gobierno de la Ciudad responda con fuerzas de seguridad y represión ante el legítimo derecho a la protesta sindical", afirmó en un comunicado. Además, reclamó "la inmediata liberación de los trabajadores detenidos y el cese de la persecución y hostigamiento judicial hacia la AGTSyP ".

En tanto, la CTA-A, conducida por Hugo "Cachorro" Godoy, exigió la liberación de los detenidos y expresó su rechazo a la actuación de las fuerzas de seguridad. "Repudiamos el ejercicio de criminalización de la protesta social por parte de las fuerzas policiales de Jorge Macri", sostuvo en su comunicado, en el que manifestó su respaldo al reclamo de los trabajadores del subte.

Se registraron incidentes cerca de la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B del subte, en el barrio porteño de Villa Urquiza, en medio de la protesta de los metrodelegados.

Los manifestantes cortaron la avenida Roosevelt y la Policía de la Ciudad intervino en el lugar.

Néstor Segovia, secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), se refirió este martes al conflicto que afecta el servicio de subtes y el premetro en la Ciudad de Buenos Aires y advirtió: “La paz social depende de todos”.

“Hoy nos llevan presos porque queremos defender a un grupo de trabajadores”, sostuvo el dirigente sindical, y denunció descuentos salariales a trabajadores de la línea A. “Tenemos compañeros a los que les descuentan el sueldo completo”, afirmó.

En diálogo con TN, el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Maximiliano Piñeiro , explicó que las detenciones de los trabajadores del subte se produjeron luego de que un gremialista abriera una puerta de emergencia en la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B para que los usuarios del servicio pasen sin pagar boleto.

“En la primera hora del día, un gremialista del subte abrió una de las puertas de emergencia y habilitó el paso de los usuarios como medida de fuerza. A raíz de ello, el personal policial consultó a la fiscalía, que ordenó el cese de esta actividad irregular. Ante la negativa de esta persona, la fiscalía dispuso su detención por desobediencia” , relató.

Luego, según su relato, otros dos gremialistas intervinieron para impedir el accionar policial, por lo que la fiscalía también avaló que sean detenidos. “Están detenidos por incumplir lo ordenado por la Justicia” , reiteró Piñeiro.

Los metrodelegados del subte, Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia serán indagados este viernes 23 de octubre .

Los dos fueron detenidos este martes junto con Néstor Segovia, secretario general de la AGTSyP, por desobediencia. El dirigente sindical fue liberado después del mediodía.

A más de tres horas del paro sorpresivo de subte, las autoridades de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) realizarán una conferencia de prensa a las 15 horas.

Néstor Segovia, uno de los metrodelegados detenidos este martes, habló luego de haber sido liberado en el barrio porteño de Chacarita.

" Si no levantan las suspensiones, el subte va a seguir parando", señaló luego de que el Gobierno porteño intimara a regularizar el servicio.

Un grupo de alumnos de quinto y sexto grado de una escuela de Villa Constitución, Santa Fe , viajó hasta la Ciudad de Buenos Aires para realizar diferentes actividades, entre ellas, conocer el subte . Sin embargo, se encontró con todas las líneas interrumpidas por un paro de los metrodelegados .

“Viajamos 250 kilómetros y nos encontramos con el subte parado” , contó el docente en diálogo con TN . “Una de las principales ilusiones del grupo era conocer el subte”, agregó.

La Confederación General del Trabajo (CGT) lanzó un comunicado en rechazo de las detenciones de tres metrodelegados del subte. "La libertad sindical y el derecho de huelga están amparados por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y por los Convenios 87 y 98 de la OIT", subrayaron.

Y agregaron: "Detener a delegados por ejercer la representación de sus compañeras y compañeros es criminalizar la protesta y perseguir la acción sindical".

En medio del conflicto por el paro en todas las líneas de subte, el jefe de gobierno porteño Jorge Macri salió a respaldar las detenciones de los metrodelegados y advirtió: “En mi gestión las cosas por su nombre: lo que la justicia ordena se cumple ”.

Macri remarcó que no va a aceptar “extorsiones mafiosas” y que quienes bloqueen un servicio esencial “ van presos, sin vueltas ”.

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires intimó a los metrodelegados a garantizar la prestación de los servicios mínimos obligatorios este martes 20 de octubre ante la paralización total de la red de subte y premetro.

"Intimar a los trabajadores del Subte y Premetro, a la Union Tranviarios Automotor, a la Asociación de Supervisores de Subterráneos de la República Argentina, a la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y premetro, a Emova Movilidad S.A. y Subterráneos de Buenos Aires Sociedad Anónima Unipersonal, en el marco de sus respectivas obligaciones y responsabilidades, a adoptar de manera inmediata las medidas necesarias para garantizar la prestación del servicio de transporte subterráneo y del Premetro con una cobertura mínima del 50% en cada una de sus líneas, conforme lo establecido", indica el comunicado del gobierno porteño.

Además, la secretaría de Trabajo porteña advirtió que quienes no cumplan con lo dispuesto podrán recibir sanciones.

La Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA-T) lanzó un comunicado en defensa de los metrodelegados que fueron detenidos este martes en una estación de la línea B.

“Es inadmisible que el Gobierno de la Ciudad responda con fuerzas de seguridad y represión ante el legítimo derecho a la protesta sindical”, sostuvo la organización."

Además, reclamó el cese de la persecución judicial y el hostigamiento contra la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP).

En diálogo con TN, el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Maximiliano Piñeir o, explicó que las detenciones de los trabajadores del subte se produjeron luego de que un gremialista abriera una puerta de emergencia en la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B para permitir el paso de los usuarios como medida de fuerza.

“En la primera hora del día, un gremialista del subte abrió una de las puertas de emergencia y habilitó el paso de los usuarios como medida de fuerza. A raíz de ello, el personal policial consultó a la fiscalía, que ordenó el cese de esta actividad irregular . Ante la negativa de esta persona, la fiscalía dispuso su detención por desobediencia”, relató.

Luego, según su relato, otros dos gremialistas intervinieron para impedir el accionar policial, por lo que la fiscalía también avaló que sean detenidos. "Están detenidos por incumplir lo ordenado por la Justicia" , reiteró Piñeiro.

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSYP) denunció la detención de dos trabajadores por parte de la Policía de la Ciudad en la estación Juan Manuel de Rosas (Línea B).

" No habrá servicio de subte hasta la inmediata liberación de los compañeros detenidos . Exigimos su libertad urgente y el cese de la represión", alertaron.

Las seis líneas del subte y el premetro están interrumpidas desde las 10 de la mañana. Los metrodelegados denunciaron que dos trabajadores fueron detenidos e informaron que el paro total seguirá hasta que los liberen .

Según pudo saber TN, las detenciones fueron ordenadas por la Unidad de Flagrancia (UFLA) Norte. Uno de ellos es el delegado de la línea B, Claudio Dellecarbonara.

Todas las líneas de subte se encuentran interrumpidas este martes por una medida de fuerza gremial. Estas son:

La Policía de la Ciudad se llevó detenido a Claudio Dellecarbonara , uno de los principales referentes de los trabajadores del subte y delegado de la línea B. El sindicalista fue retirado esposado en medio de una protesta que se desarrollaba en la red de subterráneos porteña.

Hasta el momento, se esperaba un comunicado del Ministerio de Seguridad de la Ciudad para conocer los motivos de la detención y las circunstancias del operativo.

Fuente: TN