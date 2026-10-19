Los argentinos están satisfechos con su vida, pero la economía, la inseguridad y el estrés generan preocupación

ZONALES





Un estudio nacional del Centro de Investigaciones Sociales (CIS) de UADE y Voices! reveló que el 58% de los argentinos manifiesta un alto nivel de satisfacción con su vida, aunque la situación económica es el aspecto peor evaluado. Pese a las dificultades del presente, casi seis de cada diez personas creen que estarán mejor dentro de cinco años.





La investigación, realizada sobre 1.028 personas de 16 años o más en todo el país, entre el 21 de julio y el 5 de agosto de 2026, analizó la satisfacción personal, las condiciones materiales, los vínculos, los estados emocionales y las expectativas de futuro.





Los resultados muestran una combinación de bienestar individual y malestar cotidiano: mientras muchas personas valoran positivamente su vida familiar, sus amistades y su entorno, persisten las dificultades económicas, la preocupación por la seguridad y las emociones vinculadas con el estrés.





La economía, el principal motivo de insatisfacción





La situación económica aparece como el punto más crítico del relevamiento. El 52% de los encuestados expresó una baja satisfacción con su economía personal, mientras que apenas el 29% manifestó una valoración alta y el 19% se ubicó en un nivel intermedio.





Las diferencias son marcadas según la situación laboral y el nivel socioeconómico. La insatisfacción alcanza al 77% de las personas desempleadas y al 62% de quienes pertenecen a los sectores de menores recursos. Entre los mayores de 60 años llega al 60%, mientras que en el Gran Buenos Aires alcanza al 59%.





La percepción sobre el trabajo presenta un panorama algo más favorable: el 43% manifestó una alta satisfacción, frente a un 34% que expresó una valoración baja.





En cuanto al lugar de residencia, el 60% se declaró altamente satisfecho con el sitio donde vive. Sin embargo, la evaluación de la seguridad de la ciudad está dividida: el 38% expresó una alta satisfacción y el 39%, una baja.





La preocupación por la seguridad muestra una brecha territorial significativa. En el Gran Buenos Aires, el 59% manifestó baja satisfacción con la seguridad, frente al 35% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 33% en el interior del país.





Satisfacción personal, pero con diferencias según la edad





Al evaluar su vida en general, el 58% de los participantes otorgó una calificación de entre 7 y 10 puntos. Otro 25% se ubicó en un nivel intermedio y el 17% manifestó una baja satisfacción.





Los resultados varían según la generación. Los millennials registraron el nivel más alto de satisfacción, con un 65%, mientras que entre las personas de la Generación X el indicador descendió al 46%.





También se observaron diferencias según la situación laboral: el nivel de satisfacción alcanzó el 66% entre quienes trabajan a tiempo completo, pero bajó al 42% entre las personas desempleadas y al 44% entre los estudiantes.





En el plano comunitario, en cambio, las percepciones están prácticamente divididas. El 36% considera que el estado de ánimo de la comunidad donde vive es alto, mientras que el 37% lo evalúa como bajo. El 27% restante tiene una percepción intermedia.





La mirada negativa aumenta con la edad: alcanza al 54% de las personas mayores de 65 años, frente al 17% de los jóvenes de entre 16 y 29 años. Además, el 45% de los residentes del Gran Buenos Aires considera bajo el estado de ánimo de su comunidad.





Preocupación y estrés: dos experiencias frecuentes





El estudio también indagó sobre las emociones experimentadas en la vida cotidiana. La preocupación encabeza la lista: el 57% afirmó haberse sentido muy preocupado muchas veces o con mayor frecuencia. En segundo lugar aparece el estrés, mencionado con esa misma periodicidad por el 52%.





La sensación de estar sobrepasado por las tareas o el trabajo alcanzó al 39% de los encuestados cuando se suman quienes la experimentaron muchas veces, la mayoría del tiempo o todo el tiempo.





Las mujeres y las personas de edades medias aparecen entre los grupos con mayor incidencia de estas emociones. La preocupación persistente —sentida la mayor parte del tiempo o todo el tiempo— llega al 36% entre las mujeres, frente al 21% entre los hombres. En el grupo de 30 a 49 años también alcanza el 36%.





En el caso del estrés persistente, el indicador es del 33% entre las mujeres y del 16% entre los hombres. Entre las personas de 30 a 49 años llega al 36%.





Otros estados emocionales también tienen una presencia significativa: el 41% manifestó desgano o falta de energía muchas veces o con mayor frecuencia; el 40% señaló dificultades para dormir y el 36% indicó haber experimentado tristeza, vacío o depresión con esa periodicidad. La irritabilidad o el malhumor alcanzaron al 34%, mientras que la sensación de soledad llegó al 29%.

Por su parte, el agobio relacionado con la convivencia en el hogar fue el estado con menor frecuencia entre los relevados: el 22% dijo haberlo experimentado muchas veces o más, mientras que el 41% afirmó no haberlo sentido en ningún momento.





La familia, los amigos y la naturaleza, entre los aspectos mejor valorados





A pesar de las dificultades económicas y emocionales, las relaciones personales aparecen como un sostén importante del bienestar.





La vida familiar y la relación con la naturaleza obtuvieron los mejores resultados: el 71% manifestó una alta satisfacción con ambas dimensiones. A continuación se ubicaron la relación con los amigos, con el 66%, y la salud personal, con el 65%.





El tiempo libre o de ocio registró una valoración positiva del 53%. La relación de pareja, por su parte, alcanzó un 59% de alta satisfacción, aunque también concentró la mayor proporción de insatisfacción dentro de las dimensiones vinculadas al bienestar personal y los vínculos: el 29% la evaluó negativamente.





La satisfacción con la salud presenta diferencias generacionales. Entre los jóvenes de 16 a 27 años alcanza el 81%, mientras que desciende al 56% entre quienes tienen de 44 a 59 años y al 59% entre los mayores de 60.





La esperanza en el futuro se mantiene





Uno de los principales hallazgos del informe es que las dificultades actuales no eliminan las expectativas positivas. El 58% cree que estará mejor en términos de bienestar y calidad de vida dentro de cinco años: el 29% considera que estará mucho mejor y otro 29%, algo mejor.





En contraste, el 20% anticipa que estará peor, el 13% cree que su situación se mantendrá igual y el 9% no pudo definir una respuesta.





El optimismo es especialmente alto entre los jóvenes. El 80% de la Generación Z, integrada en este estudio por personas de entre 16 y 27 años, espera mejorar su bienestar. La proporción desciende al 63% entre los millennials, al 48% en la Generación X y al 39% entre los baby boomers.





La encuesta también consultó por el optimismo respecto del futuro personal. El 51% se declaró muy o bastante optimista, mientras que el 16% manifestó una posición pesimista. Otro 28% dijo no sentirse ni optimista ni pesimista y el 5% no definió su respuesta.





Los hombres expresaron mayor optimismo que las mujeres: el 58% frente al 44%. Por generación, el indicador alcanzó el 64% entre los más jóvenes y cayó al 37% entre los baby boomers.





Finalmente, el 60% considera muy o bastante probable alcanzar las metas importantes de su vida. La confianza llega al 78% entre la Generación Z, al 67% entre los hombres y al 56% entre las mujeres. También es más alta entre quienes estudian, con el 82%, y quienes trabajan, con el 64%.





Una sociedad entre las dificultades del presente y las expectativas positivas





En conjunto, el relevamiento del CIS de UADE y Voices! describe una sociedad en la que la satisfacción con la vida personal convive con dificultades económicas, preocupación por la seguridad y un nivel importante de malestar emocional.





La economía se mantiene como la dimensión peor evaluada, mientras que los vínculos familiares, las amistades y la relación con la naturaleza aparecen entre los aspectos más positivos. Al mismo tiempo, las expectativas de mejora continúan siendo mayoritarias, sobre todo entre los jóvenes.





El estudio se realizó mediante encuestas online a una muestra nacional de 1.028 personas de 16 años o más. Los resultados fueron ponderados por género, edad, nivel educativo y zona de residencia, según parámetros censales del INDEC.