Lomas de Zamora: denuncian que alumnos usaron IA para crear fotos de compañeras desnudas y venderlas en sitios para adultos

Un grupo de padres y estudiantes del Colegio Modelo de Lomas realizaron una protesta enfrente del establecimiento tras denunciar que alumnos habían utilizado fotos de sus compañeras para alimentar una IA y crear imágenes de desnudos que luego revendían en sitios de adultos.

La denuncia se conoció en las últimas horas y provocó el reclamo de los padres, que comenzaron a movilizarse en grupos para tratar de hablar con las autoridades del colegio y pedir respuestas. Además derivó en una denuncia penal , donde hay dos jovenes de 15 años imputados por producción de material de índole sexual .

Este miércoles desde temprano, decenas de alumnos se quedaron en la puerta del colegio sin entrar a clases. Según informó TN, al menos unos cuatro alumnos de tercer año habrían estado involucrados en el esquema, con el que generaron material pornográfico de unas 45 compañeras de cursos que iban desde 1ro a 5to año . El mismo luego era comercializado por plataformas o por grupos de WhatsApp a modo de catálogo, con información real de las chicas .

"Nosotras nos enteramos por los chicos", denunció Micaela, mamá de una alumna de 15 años. "El jueves se enteran de lo que estaba filtrado. El colegio sabía hace un mes y en vez de comunicarse con los padres decidió ocultarlo ", protestó.

Micaela, quien habló con TN, afirmó que cuatro alumnos habían intervenido con IA fotos de menores haciendo desnudos y videos pornográficos . "Lo vendían, lo compartían con otros colegios de la zona y lo subieron a páginas porno. Hacían un catálogo donde mostraban una foto, los datos y al lado los desnudos . Había una logística en estos cuatro chicos que era perverso", contó la mujer. Su temor pasa por no saber hasta dónde pueden haber llegado las imágenes falsas creadas con el rostro de su hija.

Según relató, ese viernes por la mañana se acercó al colegio para pedir respuestas, pero no las tuvo. “ Pedimos una reunión y nos dijeron que no nos iban a atender porque no tenían tiempo. Pedimos que por la gravedad de la situación seamos atendidos en ese momento”, relató.

La madre también cuestionó la forma en la que, según afirmó, se manejó la situación con las alumnas. “El colegio les decía que se callen mientras ellas lloraban por los recreos ”, contó.

Y agregó: “Es un peligro. Un colegio no te está comunicando lo que está pasando, ¿cómo puedo así ayudar a mi hija? Si le pasaba algo en el medio, nunca íbamos a saber el por qué”.

Este miércoles, mientras en la puerta del colegio se manifestaban los miembros de la comunidad, un grupo más reducido de padres había logrado entrar al establecimiento y entablar una reunión con los directivos y autoridades de Educación .

De acuerdo a la reconstrucción que hizo TN, de la Inspección General de Educación escucharon a los padres y decidieron que l os alumnos acusados dejarán de asistir al colegio y continuarán cursando de manera virtual.

Pero a la par de las medidas administrativas, hay una investigación judicial que se inició esta semana. Según fuentes judiciales consultadas por el sitio, uno de los adolescentes que participaron haciendo las fotos le pidió plata a sus compañeros para no delatarlos. Como ellos no accedieron, filtró la información a una de las chicas cuyas fotos se habían usado para generar material sexual. Hay dos adolescentes de 15 años imputados.

Desde el Colegio Modelo no hicieron declaraciones al respecto, pero adelantaron que se prepara un comunicado a la comunidad para dar las explicaciones del caso.

Fuente: Clarín