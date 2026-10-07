“La Toretto de La Plata” pidió salir a trabajar en un estudio jurídico para pagar su carrera de abogada en una universidad privada

A menos de un mes del inicio del juicio en su contra, Felicitas Alvite (23) , conocida como " La Toretto de La Plata " por cruzar semáforos en rojo con un auto y matar a un motociclista, volvió a sufrir un revés en la Justicia.

La joven se encuentra con arresto domiciliario desde mayo de 2025, sin tobillera electrónica, imputada por el "homicidio simple con dolo eventual " de Walter Armand (35) , un delito que prevé una pena de 8 a 25 años de prisión.

El pasado 27 de agosto, sus abogados defensores Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo habían solicitado la autorización para que Alvite salga dos veces por semana (miércoles y viernes de 8.30 a 16.30) a trabajar en el estudio jurídico de la abogada Micaela Vivas, con el fin de realizar tareas administrativas y de asistencia.

" El pedido se fundamentó en la necesidad económica para financiar sus estudios universitarios en la carrera de abogacía (cuyo costo virtual en la Universidad del Este asciende a $ 300.000 mensuales) ", indicaron sus abogados.

Así lo señalaron en el escrito -al que accedió Clarín - donde recurrieron ante Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal el rechazo expuesto por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de La Plata.

El argumento de su defensa es que debe devolver dinero a sus familiares que le han dado en préstamo y " la conducta intachable demostrada durante el arresto domiciliario que cumple desde el 12 de mayo de 2025".

Para el tribunal, "l a proximidad del debate oral y público (fijado para los días 2, 3 y 6 de noviembre de 2026) acrecienta el riesgo de fuga " de Alvite.

Además, " la inexistencia de un dispositivo de monitoreo electrónico del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) deja el control en manos de particulares" .

La defensa refutó que la deducción del peligro de fuga "incurre en un vicio de fundamentación lógica y normativa " y "va en contra del contenido de la presunción de inocencia" de su clienta, quien ya había intentado trabajar como niñera, pero no se lo autorizaron.

Además, insistió en destacar el comportamiento que ha tenido la joven a lo largo del proceso.

" El día del hecho, no sólo permaneció en lugar, llamó a la ambulancia, sino que se presentó voluntariamente en la comisaría dos veces. Cuando se dispuso su detención, se presentó voluntariamente junto a esta defensa en la DDI de La Plata ", indicó.

También sostuvo que "la inexistencia de un dispositivo de monitoreo (tobillera electrónica) no fue una idea de Alvite, ni un pedido de esta defensa" , sino que "lo dispuso la Cámara de Apelaciones al momento de morigerar la prisión preventiva" .

Y expresó que su objetivo de trabajar es " poder ayudar económicamente a su familia , devolviendo el dinero que le fue prestado y que necesitan en la actualidad para su día a día y, además, poder afrontar el gasto de una Universidad que le permita cursar de modo virtual las materias para así poder avanzar en la carrera, nutrirse de profesionales y de sus compañeros ".

Hasta el momento, según pudo saber Clarín , la acusada ha rendido cuatro materias de manera virtual y no tiene restricción alguna para utilizar las redes sociales.

Sus defensores añadieron que la imputada ha mantenido siempre " un comportamiento intachable y de absoluto respeto a las autoridades judiciales".

" Para el hipotético caso de que se confirme el auto recurrido, esta defensa formula expresa reserva del caso federal en los términos del art. 14 de la Ley N.º 48, por conculcación de los derechos y garantías consagradas en los artículos 14 bis, 18, 28 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, así como de los arts. 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) ", completaron.

El pedido que hizo Alvite no solo fue rechazado por el tribunal, sino también por la familia de la víctima, que es representada por el estudio de Fernando Burlando .

Milton Armand (50) , hermano del motociclista fallecido, lo consideró " una cargada " y también insistió en su rechazo a la prisión domiciliaria de la que goza la imputada.

"Creo que es como una tomada de pelo hacia nosotros, la sociedad y los jueces que tienen que después, gracias a Dios, dar la negativa hacia esa petición. Duele mucho ver cómo se maneja con total liviandad respecto del asesinato de mi hermano", advirtió en diálogo con Clarín .

Y apuntó: "Ojalá los jueces vean todo esto como lo ve la familia y gran parte de la sociedad. Sería un paso hacia adelante cambiar las penas hacia esta clase de gente".

La noche del 11 de abril de 2024, Walter Armand agarró su moto Bajaj Boxer y viajó desde su casa de Quilmes a La Plata, donde solía ir para ver a su hija y despuntar lo que más le gustaba hacer: la música con amigos. Era cantante y percusionista.

Eran las 2 de la madrugada del 12 cuando fue embestido por el Volkswagen Gol Trend que conducía Alvite, acompañada por el hijo de la dueña del auto y otra joven. La víctima salió volando tras el impacto y murió minutos más tarde en el hospital.

" ¿Miedo? Miedo es ir conmigo en el auto porque soy un constante ‘ese quiere correr’ y me hago la Toretto ", había posteado Alvite en TikTok, donde tenía unos 40.000 seguidores, en alusión al personaje de Vin Diesel en la saga Rápidos y Furiosos .

Apenas ocurrió la tragedia, la joven borró la publicación y cerró sus cuentas. Ya era tarde, la imagen se había viralizado.

Según la Justicia, iba corriendo una picada con una amiga que manejaba un Peugeot 207, tras salir de una fiesta en la zona de Plaza Moreno. Pero Alvite asegura que cruzaba los semáforos en rojo (seis en total, a una velocidad promedio de 83 km/h) porque temía a la inseguridad y como es de City Bell no conocía la zona.

Para el fiscal Fernando Padován, la joven mostró "indiferencia" y asumió "ese riesgo con claro desprecio por la vida".

Alvite estuvo presa desde el 2 de mayo de 2024. Primero fue alojada en la DDI de La Plata, donde se entregó y pasó un par de días. Luego la llevaron a la comisaría 1° hasta que finalmente la trasladaron a la alcaldía de Melchor Romero, de donde salió un año más tarde.

Editor jefe de la sección Policiales

Fuente: Clarín