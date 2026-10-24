Las chicanas entre Lula y Bolsonaro estuvieron repletas de menciones a la Argentina: de Milei y Cristina Kirchner al “pueblo come carne de burro”

El último debate entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro de cara a la segunda vuelta de las elecciones del domingo realizado en los estudios Globo estuvo repleto de chicanas y también de menciones hacia Argentina, que fueron desde Javier Milei y Cristina Kirchner, hasta que "el país come carne de burro".

En el segundo bloque del debate, el presidente brasileño - que busca su reelección - intentó referenciar en modo negativo a Bolsonaro comparándolo con el libertario Javier Milei al preguntarle si también iba a traer la motosierra para recortar gastos y salarios.

"En Argentina la pobreza llegó al 40%, el pueblo come carne de burro , y vos decís que querés un modelo igual al de Milei", preguntó Lula. Ante ello, Bolsonaro le respondió que " en Argentina la izquierda gobernó durante 20 años y arruinó al país ".

Minutos más tarde, en el bloque que se debatía la economía, se habló sobre los "aumentos de los gastos y las familias endeudadas" con créditos y la suba de precios. Allí, Lula inquirió a Bolsonaro porque los libertarios "hicieron que el Banco Central fuera independiente" y rápido de reflejos, Bolsonaro le indicó al socialista que en su gestión " el PT hizo lo mismo que Cristina Kirchner en la Argentina, que empezó a emitir moneda y generó inflación".

Y remató: "Cuando llegue al gobierno voy a pagar una parte de la deuda para que la tasa siga cayendo y la gente puede afrontar sus compras y la rueda siga girando en el mercado de Brasil", añadió Bolsonaro en claro reflejo a lo que está haciendo Milei en Argentina.

Luego, hubo todo tipo de chicanas. Flávio Bolsonaro llamó "nueve dedos" a Lula y luego debió pedir disculpas. En sí, Bolsonaro ofendió a su rival durante una discusión sobre la inflación, echándole en cara que lo que daba al pueblo "con una mano", se lo quitaba con "nueve dedos".

La alusión al meñique que el ahora presidente perdió en un accidente laboral cuando tenía 17 años de edad y trabajaba como tornero mecánico en una fábrica. La provocación ocasionó el ida y vuelta más acalorado del debate, celebrado a dos días de las elecciones.

Allí, Lula, que pidió el derecho de respuesta, se quejó de forma airada exigiendo que su rival presentara sus disculpas ante él y ante los "miles de trabajadores" que han sufrido lesiones por la falta de seguridad en el trabajo y por la "irresponsabilidad" de sus patrones.

El mandatario también reprochó a su rival "que nunca trabajó en la vida" y que el primer empleo que tuvo "es falso", en referencia a un cargo que Flávio tuvo en Brasilia, en el gabinete de diputado de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, en la época en la que cursaba derecho en una universidad de Río de Janeiro.

"No voy a permitir que un miliciano me llame 'nueve dedos', alguien que nunca trabajó en la vida, que el primer empleo que tuvo es falso", sentenció Lula. Tras la reacción de Lula, Flávio Bolsonaro pidió sus "disculpas, de verdad" haciendo un gesto de perdón con las manos.

Bolsonaro fue el candidato más votado en la primera vuelta, celebrada el pasado 4 de octubre, con el 47 % de los votos, frente al 45 % que obtuvo Lula.

Fuente: Clarín