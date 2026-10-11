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NACIONALES

La reacción de Gustavo Yankelevich al fuerte relato de su nieto Valentín sobre la violencia que sufrió de parte de su padre Darío Giordano

Redacción CNM octubre 11, 2026

Este domingo Gustavo Yankelevich hizo un posteo en Instagram en respuesta y señal de apoyo a su nieto, Valentín , hijo de Romina Yan , quien aseguró que durante su niñez sufrió violencia física y psicológica de parte de su padre, Darío Giordano .

“Por haber pasado por lo que pasaron, por haber sufrido lo que sufrieron, por lo que lucharon para salir adelante y por sentir que la vida vale la pena vivirla… Tienen toda mi admiración. ¡Los amo!“, escribió Gustavo junto a la foto en la que aparece además junto a su otro nieto Franco .

Esta publicación surgió a raíz de la entrevista que ofreció Valentín a Infobae , donde describió: “Cuando yo tenía 10 años, 9 años, empecé a sufrir violencia física y psicológica de parte de Darío . Mi hermano también. Era un dolor incomprensible. Realmente era un infierno vivir en esa casa”.

Fuente: La Nación


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