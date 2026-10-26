La nueva tendencia que crece en Europa: contratan niñeras para que cuiden a sus bebés mientras duermen y cobran hasta 5000 euros

El servicio de las niñeras nocturnas crece entre las familias que buscan descansar durante las primeras semanas de vida de sus hijos. En Italia , algunas puericultoras cobran desde 260 euros por noche hasta 5000 al mes para cuidar a los recién nacidos.

La demanda aumenta entre padres que trabajan muchas horas y no tienen familiares cerca que puedan ayudarlos. Las profesionales se ocupan del bebé durante la noche para que la madre y el padre puedan dormir y recuperarse del nacimiento.

Una de las clientas es Beatrice, una abogada de 38 años que está embarazada de nueve meses y ya contrató a dos puericultoras para turnarse durante la primera semana de vida de su hijo. “ No quiero despertarme ni una sola vez durante la noche ”, explicó.

Las puericultoras llegan a la casa por la noche y se encargan de atender al recién nacido mientras sus padres descansan. Sus tareas pueden incluir cambiar pañales, bañar al bebé y preparar la mamadera. Si la madre amamanta, la despiertan cuando necesita darle el pecho.

En el caso de Beatrice, las dos profesionales se alternarán durante siete noches consecutivas. Después, el servicio se reducirá de manera progresiva. La mujer explicó que tomó la decisión porque vive lejos de su familia y considera que descansar es importante para su salud mental. Las tarifas varían según la profesional y el tipo de servicio . En el reportaje publicado por Corriere della Sera , se mencionan estos valores:

Cristiana Balsamo, asesora y fundadora de Levante Milano, afirma que la demanda de estas profesionales está creciendo. “ Ya no es una moda para ricos, sino una necesidad ”, sostiene. Entre los motivos menciona las largas jornadas laborales, la falta de ayuda familiar y el aumento de la edad a la que las personas tienen hijos.

El fenómeno también abrió un debate sobre el descanso, la crianza y el costo de los cuidados. Mientras algunas familias recurren al servicio durante los primeros seis meses, otras lo contratan solo durante las primeras semanas.

Las profesionales, además, pueden brindar acompañamiento a madres que vuelven del hospital con ansiedad o dudas sobre los cuidados del recién nacido. Sin embargo, las tarifas y la formación requerida varían según el país, y no todas las personas que ofrecen servicios nocturnos tienen la misma preparación.

Fuente: TN