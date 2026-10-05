“La libertad avanza en Brasil”: la reacción de Javier Milei tras la victoria de Flavio Bolsonaro

Tras el ventajoso resultado que obtuvo Flavio Bolsonaro en las elecciones en Brasi l, el presidente Javier Milei felicitó este domingo a la noche al candidato de derecha "por esta histórica elección ante el comunista de Lula" . Detrás del mensaje del mandatario se alinearon los principales dirigentes libertarios del país.

" La libertad avanza en Brasil", sostuvo el titular del Ejecutivo argentino, que se mostró a la expectativa de que puedan "empezar a trabajar para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos".

Tras los números de la jornada, que abrieron paso a un ballottage en el que el hijo del expresidente Jair Bolsonaro se medirá con el actual jefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva, Milei remarcó que "el continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad".

En la misma línea se expresó la senadora Patricia Bullrich, quien señaló que, con este resultado electoral, "se unen todos los vientos en una misma dirección en Latinoamérica". "Es tiempo de dejar atrás el populismo y avanzar hacia una verdadera integración entre nuestros países", agregó.

LA LIBERTAD AVANZA EN BRASIL Felicitaciones querido amigo @FlavioBolsonaro , por esta histórica elección ante el comunista de Lula. El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad. Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina… pic.twitter.com/JvnpGg7uiu

En sintonía con el Presidente, el secretario de Turismo y Deportes, Daniel Scioli , también llamó "amigo" a Flavio Bolsonaro y le envió sus felicitaciones "por esta victoria en primera vuelta", así como "a todo el pueblo brasileño por esta gran jornada democrática".

Se unen todos los vientos en una misma dirección en Latinoamérica. Argentina y Brasil tienen una oportunidad histórica para nuestros pueblos: más comercio, más inversiones y más trabajo. Es tiempo de dejar atrás el populismo y avanzar hacia una verdadera integración entre…

Por su parte, el principal asesor del Presidente, Santiago Caputo , citó una publicación del dirigente del Partido Liberal y destacó que "la victoria en la guerra no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del Cielo.

Felicito a mi querido amigo @FlavioBolsonaro por esta victoria en primera vuelta, y a todo el pueblo brasileño por esta gran jornada democrática. pic.twitter.com/qKqHlfj3xI

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, celebró también lo que dejaron las urnas en Brasil y definió como "una alegría ver que las ideas de la libertad siguen encontrando cada vez más respaldo" en la región".

"Un paso importante de cara a lo que viene. Mis mejores deseos para el balotaje", expresó en referencia al senador brasileño.

Felicitaciones a @FlavioBolsonaro por el resultado obtenido en Brasil. Es una alegría ver que las ideas de la libertad siguen encontrando cada vez más respaldo en nuestra región. Un paso importante de cara a lo que viene. Mis mejores deseos para el balotaje. 🇦🇷🇧🇷💜 pic.twitter.com/Qww6hW1wxY

Fuente: Clarín