Elecciones en Brasil: el peronismo apostaba a un triunfo de Lula y sintió el impacto del resultado

Aun cuando relativizan el eventual impacto en las elecciones del año próximo, en el peronismo ubican tres hitos internacionales en poco más de un mes a los que siguen con expectativa. Los comicios en Brasil y Estados Unidos, y la visita de León XIV a la Argentina. Algunos le suman como cuarto suceso la definición de la sucesión de Benjamín Netanyahu en Israel. Más por el efecto en el gobierno de Javier Milei que en las chances del espacio en 2027. Como era previsible, el duelo entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se definirá dentro de tres semanas y quedará más pegado todavía a los otros acontecimientos relevantes.

Lo que no esperaban en el peronismo era el resultado favorable al candidato opositor . En este caso sin diferencias internas, en la previa las distintas tribus de manera más explícita o medida no ocultaban el deseo de un triunfo de Lula , más allá de que prácticamente descontaban que habría que esperar al 25 de octubre. La ventaja de Bolsonaro causó decepción , aunque al caer la noche esperaban que la diferencia se achicara a dos puntos y que así se abriera alguna posibilidad para la segunda vuelta.

Con pronunciamientos y dirigentes que viajaron a San Pablo, el peronismo tomó partido por la reelección de Lula. Invitado por la Fundación Perseu Abramo y el PT, Wado de Pedro llegó el viernes como representante del bloque de senadores y del PJ nacional. “Fue a acompañar, con el deseo de que gane. Vemos que va a ser un resultado muy justo” , comentaban temprano cerca del legislador vinculado a Cristina Kirchner.

La ex presidenta esta vez no se expresó en la previa por redes sociales. Lula la visitó en julio de 2025 en el departamento de San José 1111 , cuando su prisión domiciliaria llevaba pocas semanas, y hace unos meses ella contrató al abogado Rafael Valim, que había defendido al presidente brasileño en la causa Lava Jato.

“Las Malvinas son argentinas” , posteó Axel Kicillof el viernes, con la foto de Lula mostrando una remera con la tipografía de la sábana que desplegaron los jugadores de la Selección en la semifinal del Mundial, luego del triunfo contra Inglaterra. “Seguimos el escrutinio con mucha atención esperando la resolución del pueblo brasileño” , contaban desde La Plata al caer la tarde.

Aunque viajaron integrantes del Movimiento Derecho al Futuro –el espacio liderado por Kicillof-, como el senador provincial Alejandro Acerbo, en la gobernación aclararon que no hubo delegación oficial. También Sergio Massa apoyó el intento de reelección en redes sociales, con imágenes con Lula.

También viajó a San Pablo la diputada Victoria Tolosa Paz, y en la previa participó de la “Caminhada da Vitória” encabezada por Lula. “Se juega mucho para el destino de nuestro país” , decía a Radio con Vos antes de que se conocieran los resultados, y ponderaba la amplitud de alianzas del PT como posible referencia para el peronismo de cara a 2027.

“La construcción tiene que hacerse sobre una agenda y en el Congreso ya estamos haciendo ese ejercicio con sectores del radicalismo, la Coalición Cívica y otros espacios” , daba como ejemplos la emergencia en discapacidad y los proyectos para aliviar el endeudamiento y la morosidad familiar.

Luego del desencanto inicial, con Bolsonaro por encima del 50%, entrada la noche el candidato opositor bajaba a 48% y en el peronismo se aferraban a una proyección que daba dos puntos de diferencia, lo que permitía conserva la expectativa de alguna posibilidad para Lula. "Va a ser difícil crecer porque los otros candidatos juegan con Bolsonaro. En Latinoamérica no hay reelecciones garantizadas para ninguno" , decía un dirigente involucrado en el comicio. El resultado fue duro para los referentes del PJ, que pretendían que Brasil quedara a contramano de la saga de triunfos de la derecha en Chile (José Kast), Bolivia (Rodrigo Paz), Perú (Keiko Fujimori) y Colombia (Abelardo de la Espriella).

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín